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ВЦИОМ: Большинство россиян хотят, чтобы их дети работали в науке

18.02.2021 / 15:13
Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Авторитет науки в российском обществе, по данным исследований ВЦИОМ, заметно вырос. Значительное большинство соотечественников - 82 процента - доверяют мнению отечественных ученых. При этом 24 процента или каждый четвертый сообщил о том, что абсолютно доверяет ученым.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Выросшую социальную значимость науки отмечают 59 процентов опрошенных. А три четверти или 75 процентов участников опроса убеждены, что развитие науки и технологий направлено на благо общества. Именно поэтому научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна: 64 процента участников исследования хотели бы, чтобы их дети пошли работать в науку, 78 процентов отдали предпочтение сфере инженерных и технологических проектов.

Растет престиж, по мнению социологов, и молодых ученых. За последний год встречали информацию о российских молодых ученых в СМИ или в интернете 48 процентов участников опроса. Большинство, или 68 процентов, считают, что научные инициативы молодых ученых поддерживаются государством. Причем каждый пятый (более 22 процентов) абсолютно уверен в этом.

Не хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в науке лишь 9 процентов опрошенных.

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