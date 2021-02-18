Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина

Поездка на общественном транспорте в час-пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей. Такие выводы сделали юристы из обзора Верховного суда России, посвященного применению антикоронавирусных правил.

Доказывать, что поездка в переполненном поезде метро создала угрозу, должна экспертиза. Есть большая вероятность, что она это докажет. Фото: РИА Новости

Как пояснил Верховный суд России, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т.п., он может быть привлечен к уголовной ответственности. Условия два: следствию необходимо доказать, что возникла реальная угроза массового заболевания людей. Второе: человек должен официально находиться на карантине, то есть получить соответствующее предписание.

Для прогулок с вирусом предусмотрена специальная статья в УК. Как пояснила член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская, поездка на автобусе человека, обязанного соблюдать карантин, неважно, болен он COVID-19 или только контактировал, может стать поводом для уголовного дела только при наступлении негативных последствий или возможности их наступления.

"При этом признак массовости заболевания людей является оценочным признаком, и для определения наличия данного признака преступления судами оцениваются не только количество заболевших людей, но и тяжесть такого заболевания, последствий заболеваний, - говорит она. - Поскольку суды не являются специалистами в сфере здравоохранения, они вправе привлечь для определения масштабов заболевания специалистов в области здравоохранения". Иными словами, доказывать, что поход в ресторан, жаркие ночные танцы в клубе или поездка в переполненной электричке больного ковидом гражданина создали реальную угрозу, должна экспертиза. Но есть большая вероятность, что она это докажет.

В свою очередь, адвокат Ольга Евстропова напоминает, что статья 236 УК наказывает за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате опасной прогулки никто не погиб, а "всего лишь" вспыхнуло массовое заболевание или только возникла такая угроза, носителя заразы могут отправить за решетку на срок до двух лет. Впрочем, нарушитель карантина может отделаться и наказанием в рамках КоАП, если угрозы не возникло. Допустим, вынес мусор и ни на кого не чихнул. Это нарушение закона, но санкции мягче.

На практике бывают ситуации, когда человек официально не болен: температура уже есть, но результатов теста еще нет. В некоторых регионах у заболевшего человека далеко не сразу берут тест. Как быть человеку и его близким, если есть большое подозрение на коронавирус, но юридически легкие больного еще чисты от опасной заразы?

"До установления факта наличия заболевания у лица COVID-19, подтвержденного только медицинскими организациями, неважно, государственными или частными, контактировавшие с ним лица быть на карантине не обязаны, однако это не отменяет обязательность ношения масок и перчаток, - говорит Венера Шумлянская. - Об обязанности соблюдать карантин на дому в таком случае также сообщит Роспотребнадзор".

По ее словам, в таких условиях привлечение к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ за поездки в общественном транспорте невозможно. И все-таки лучше остаться дома: не из страха перед Уголовным кодексом, а из уважения к голосу разума.

Экспертиза должна доказать, что в результате поездки больного, скажем, на метро, создалась угроза массового заболевания других людей

"Гражданин, который контактировал с больным, у которого не подтвержден ковид или до результатов получения анализов, но при наличии признаков заболевания, должен проявлять сознательность и снизить до минимума все контакты, чтобы обезопасить окружающих от заражения, строго соблюдать социальную дистанцию", - говорит Ольга Евстропова.

В целом Верховный суд сделал в новом обзоре немало важных разъяснений, например, защитил право бригад скорой помощи на специальные доплаты.

"Надо отметить, что Верховный суд России последовательно претворяет в жизнь правовые позиции, направленные на социальную защиту граждан и поддержку бизнеса в непростых экономических условиях", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.