Верховный суд подтвердил право регионов ограничивать продажу алкоголя

Региональные власти вправе вводить запреты на продажу алкоголя в определенных торговых точках, это не является нарушением Закона "О защите конкуренции". Такие разъяснения заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России о применении антимонопольного законодательства.

Формально запрет продавать алкоголь в магазинах, скажем, по утрам, или в буфетах в любое время ограничивает конкуренцию. Но в данном случае важнее то, что у регионов есть полномочия ограничивать в тех или иных объемах торговлю алкоголем. А значит, запрет законен.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что подготовленные разъяснения Верховного суда России помогут усовершенствовать практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям.

"Конституция России гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, - отметил он. - Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Цивилизованные правила экономических отношений, не допускающие создания искусственных монополий, создают благоприятные деловые условия и способствуют повышению качества услуг. Бизнес становится ориентированным на потребителя. Поэтому результаты реализации антимонопольного законодательства чувствует на себе каждый гражданин".

В частности, по его словам, проект постановления детально прописывает полномочия органов власти, какие их действия не являются нарушением антимонопольного законодательства, а какие, наоборот, способствуют недобросовестной конкуренции. "Например, не признается нарушением установление властями субъектов остановок междугородных автобусов в отдаленных населенных пунктах, даже если это может нарушать интересы других перевозчиков. В данном случае интересы граждан важнее", - сказал Владимир Груздев.

Власти вправе открывать остановки автобусов в селах, даже если другим перевозчикам это мешает

В свою очередь, адвокат Вячеслав Голенев отметил, что Верховный суд разъяснил, когда требования антимонопольного законодательства могут распространяться на НКО. Так же, по его словам, важно, что Верховный суд проработал ряд процессуальных вопросов.