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Рубрика: В мире

Видео: В США взорвали 39-этажный отель-казино Трампа

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) взорвали 39-этажные казино и отель Trump Plaza, в прошлом принадлежавшие экс-президенту США Дональду Трампу. По данным местных СМИ, посмотреть на снос знаменитого здания пришли посмотреть многие жители города.

Фото: REUTERS
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Груда обломков будет ликвидирована к 10 июня. Дополнительные части комплекса казино-отеля, включая административные и хозяйственные пристройки, снесут в ближайшее время с применением тяжелой техники.

Заведение было открыто в мае 1984 года и стало десятым в городе. В 2014 году казино закрыли, в результате чего тысячи людей остались без работы, пишет РИА Новости. Уже после прекращения функционирования казино в 2016 году права собственности на него перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises.

В 2020 году мэр Атлантик-Сити Марти Смолл поставил задачу снести здание, которое к тому моменту начало разрушаться.

В мире США Дональд Трамп РГ-Видео

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