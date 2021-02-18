Власти Швеции решили сменить главную кулинарную визитную карточку страны: теперь символом национальной кухни королевства будут не знаменитые тефтели, а традиционные сладкие булочки со взбитыми сливками - семлы.

"Тефтельки пребывают в некотором упадке. Они уже стали настолько привычными - ведь есть одна очень крупная сеть по продаже мебели, которая рекламирует их по всему миру... международному дискурсу нужна какая-то новинка", - рассказал в эфире SVT Ричард Телльстрем, специалист по истории кулинарии. По его словам, семла станет отличным примером кулинарной дипломатии. Эти булочки уже активно популяризируются с помощью соцсетей во многих странах - например, шведские посольства в Нигерии, Японии, ОАЭ, Конго и Пакистане посвящают им отдельные посты на своих страничках в Twitter. "Можно использовать блюда, за которые цепляется глаз, и с помощью них транслировать национальные ценности", - заявил Телльстрем.

Напомним, что семла внешне напоминает круглую шкатулку, доверху набитую кремом: верхушку булочки срезают, обильно накладывают на нее взбитые сливки, накрывают их срезанной "крышечкой" и посыпают сверху сахарной пудрой.

Кстати, к кулинарной дипломатии активно прибегает не только Швеция, но также Таиланд, Южная Корея и Перу.