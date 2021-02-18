Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и COVID-19

Специалисты во всем мире активно изучают вирус-возбудитель COVID-19. Одним из направлений исследований является поиск связи между группой крови пациента, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания, рассказала врач общей практики Анна Кулинкович.

По ее словам, уже проведено несколько таких исследований в разных странах, но все они недостаточно масштабные, что не позволяет сделать однозначный вывод. Однако даже на их основе можно выявить определенную тенденцию, рассказала врач в интервью агентству "Прайм".

Так, среди заболевших коронавирусом меньше всего людей с I группой крови. "Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким", - отметила Кулинкович. Чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. Сложнее всего инфекция протекает у людей с IV группой. А исследование, проведенное в Китае, показало, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови.

В разных странах цифры, показывающие взаимосвязь коронавируса и группы крови, отличаются. По мнению Кулинкович, тут роль могут играть и особенности организма, которые все еще изучаются.