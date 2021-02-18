Новости

Вильфанд назвал причину аномальных холодов в России и США 05:27
В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды с помощью дамбы 05:14
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель 04:40
Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и COVID-19 04:29
Трамп прервал длительное молчание и выступил в эфире Fox News 04:25
В США начальник штаба ВВС назвал ценным Договор по открытому небу 03:44
Футболисту "Ювентуса" Морате стало плохо после матча с "Порту" 03:13
Пентагон сообщил об отказе военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19 03:12
В Филадельфии семь человек пострадали в результате стрельбы 02:47
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели 02:21
В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды 01:56
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95 01:40
Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах 01:04
В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 17.02.2021
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 04:29
Рубрика: Общество

Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и COVID-19

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Специалисты во всем мире активно изучают вирус-возбудитель COVID-19. Одним из направлений исследований является поиск связи между группой крови пациента, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания, рассказала врач общей практики Анна Кулинкович.

Фото: iStock
В крови обнаружили "ключ" к разгадке симптомов COVID-19

По ее словам, уже проведено несколько таких исследований в разных странах, но все они недостаточно масштабные, что не позволяет сделать однозначный вывод. Однако даже на их основе можно выявить определенную тенденцию, рассказала врач в интервью агентству "Прайм".

Так, среди заболевших коронавирусом меньше всего людей с I группой крови. "Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким", - отметила Кулинкович. Чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. Сложнее всего инфекция протекает у людей с IV группой. А исследование, проведенное в Китае, показало, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови.

В разных странах цифры, показывающие взаимосвязь коронавируса и группы крови, отличаются. По мнению Кулинкович, тут роль могут играть и особенности организма, которые все еще изучаются.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"