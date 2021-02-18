Вузы самостоятельно определят формат выпускных экзаменов в 2021 году

Как пройдут госэкзамены и защиты дипломов в 2021 году? Очно или в дистанционном режиме, как было прошлым летом?

Каждый вуз решит это самостоятельно.

"Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР (выпускных квалификационных работ) будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

При этом, вузы могут использовать электронное обучение и дистанционные технологии.