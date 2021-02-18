Вышел новый спортивный сериал "Мастер" про гонки на "КАМАЗах"

Уже сегодня зрители могут смотреть первые две серии новой спортивной драмы "Мастер". Проект, о котором ранее писала "РГ", доступен на сервисе Premier. Еженедельно на нем будут выходить два новых эпизода.

Продюсер Дмитрий Табарчук рассказывает, что "Мастер" - это первый в мире сериал про ралли-рейды, про гонки на грузовиках. Поэтому снимать его было интересно, но при этом и очень тяжело: "Разнообразные трюковые сцены, мощный актерский ансамбль, несколько экспедиций, большое количество гоночных машин, множество неожиданных вопросов, которые необходимо решить. Например, как найти массовку в пустыне или как проводить съемки во время учений Военно-воздушных сил. Специально для фильма был создан ряд уникальных конструкций и машин". Съемки проходили на территории Татарстана, Астраханской области, в Москве, в Казахстане. А в это время во всем мире бушевала пандемия, ограничения, связанные с карантином. Режиссер-постановщик сериала Степан Коршунов признается, что подготовка к съемкам шла пять лет, так что про сериал можно сказать, что он - повышенной сложности.

Исполнительница одной из главных ролей Женя - Линда Лапиньш подчеркивает, что "Мастер" - сериал, который напоминает женщинам о своих возможностях:

"Мне вообще не импонирует история гендерной разницы. Почему-то принято считать, что профессия мужчины - это что-то тяжелое, это что-то выносливое, а женщина - это всегда цветочки, кухня и мытье полов, хотя в принципе давно это уже не так. Женя, моя героиня, она штурман - то есть голова, стратег, это очень ответственно".

Сергей Шакуров остался под большим впечатлением от мощи спортивных машин и ралли в целом: "Можете себе представить: там, например, такие пристяжные ремни - не вздохнуть, не пошевелиться. Условия чудовищные - 7, 8, 9 часов не сходя с такой сложнейшей трассы… Огромное напряжение для всей команды. Еще у нас были съемки прямо в цеху, где собираются КАМАЗы. На каждую машину уходит не менее трех месяцев, полностью ручная сборка. Это такая скрупулезная работа идет, которая остается порой незамеченной и не до конца оцененной".

Исполнитель роли Макса - молодого пилота "КАМАЗ-мастер" - Аристарх Венес рассказал о том, как нелегко ему приходилось на съемочной площадке:

"Руки, плечи, шея, спина - расходный материал. Сказать то, что это герои [спортсмены], вообще ничего не сказать. Я не знаю, о каких навыках здесь можно говорить. Если убрать то, что мы за рулем не вели машину, мы накатались нормально. Когда эта махина летит 140 км/час… Это целая система, они садятся: здесь что-то закрыто, здесь - ханса какая-то керамическая, которая шейные позвонки тебе держит, чтобы они не отъехали. Не знаю, что там Илон Маск говорил, пусть один раз на КАМАЗе проедет. Да, было много синяков".

Проект телеканала НТВ создан кинокомпанией Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды "КАМАЗ-мастер" и президента РТ Рустама Минниханова.