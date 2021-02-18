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Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat

Новости
    18.02.2021, 19:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

После длинной череды сливов и утечек на YouTube наконец-то официально опубликован трейлер новой экранизации Mortal Kombat.

Фото: kinopoisk.ru
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Современная киноадаптация в очередной раз расскажет о турнире "Смертельная Битва", который проводится между сильнейшими бойцами из различных миров.

В картине появится множество полюбившихся и ставших уже культовыми героев, вроде Саб-Зиро и Скорпиона, а также специально созданный для фильма персонаж по имени Коул Янг.

Ранее студия с помощью анимированных постеров представила актерский состав основного ростера бойцов.

Премьера ленты в российских кинотеатрах назначена на 8 апреля.

Для просмотра нажмите на надпись "Посмотреть на YouTube" (18+).

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