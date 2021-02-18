Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat

После длинной череды сливов и утечек на YouTube наконец-то официально опубликован трейлер новой экранизации Mortal Kombat.

Современная киноадаптация в очередной раз расскажет о турнире "Смертельная Битва", который проводится между сильнейшими бойцами из различных миров.

В картине появится множество полюбившихся и ставших уже культовыми героев, вроде Саб-Зиро и Скорпиона, а также специально созданный для фильма персонаж по имени Коул Янг.

Ранее студия с помощью анимированных постеров представила актерский состав основного ростера бойцов.

Премьера ленты в российских кинотеатрах назначена на 8 апреля.

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