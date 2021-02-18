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18.02.2021 20:56
Рубрика: Власть

Самозанятые приумножили доходы

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
В период пандемии самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз. Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "ЮКасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис. Больше всего - в 38 раз - увеличилась выручка тех самозанятых, кто продает через интернет одежду и обувь. В 20 раз вырос оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. В 11 раз больше, чем в 2019 году, заработали самозанятые в сфере образовательных услуг. Продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби увеличили свои доходы в 7,9 и 6,4 раза соответственно.

Поставщики товаров для дома и сада (им клиенты платили в среднем по 3687 руб.) заработали в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. Средний чек специалистов по рекламе и продвижению увеличился примерно в 3,1 раза и составил 805 руб. "Экономическая ситуация, пандемия, изменение налогового режима привели к усилению роли самозанятых и увеличению их вклада в развитие экономики, - говорит коммерческий директор "ЮMoney" Оксана Коробкина. - С начала 2020 года этот рынок показывает заметный рост, и этот тренд сохраняется: в первые две недели 2021 года мы наблюдали заметный рост оборота и количества платежей у самозанятых - в 9,8 и 10,8 раза соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года".

В период пандемии самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз 

Как показало исследование, проведенное специалистами Высшей школы экономики, в целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, хотя и считают ее недостаточной. "Так же, как в кризис 2008-2009 годов, правительство прежде всего стремилось поддержать россиян в рамках уже существующих программ социальной защиты, - пояснила заместитель директора Института социальной политики НИУ "Высшая школа экономики" Оксана Синявская. - В прошлый кризис больше всего внимания получили пенсионеры, в этом - семьи с детьми, однако и в том и в другом случае наиболее пострадавшими были другие группы населения. В этот раз поддержка для них, то есть для малого и среднего бизнеса, ИПП и самозанятых была ограниченной".

С первых же дней пандемии на самозанятых обратила внимание Госдума. Она приняла закон, согласно которому на эту категорию работников распространяются отдельные виды поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Это финансовая, информационная, имущественная поддержка, в том числе льготная аренда. Было также решено вести учет сведений о самозанятых в едином реестре получателей поддержки, формируемом федеральными властями. Одной из мер поддержки самозанятых стал и упрощенный способ получения кредита на развитие бизнеса, поскольку ранее эта категория граждан была приравнена к индивидуальным предпринимателям в получении права на льготное кредитование и доступ к госзакупкам.

Выжутович: До массовых увольнений во всех отраслях экономики дело не дойдет

В итоге за прошедший год количество самозанятых в стране увеличилось в 6,4 раза. В столице их стало больше в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 000 человек: "Среди них люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим. В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 млрд руб. налога на профессиональный доход - в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год".

Эффективность господдержки, оказанной самозанятым, отмечает и член генерального совета "Деловой России" Алим Бишенов: "Одним из факторов наращивания оборотов продаж стала господдержка. Она выражалась в виде возврата выплаченного в 2019 году налога и предоставления налогового капитала для уплаты налога в 2020 году. Рост операций самозанятых через онлайн-платформы вырос и за счет условий, вызванных пандемией: люди на длительный период оказались в изоляции, и фактически единственным вариантом для удобного и быстрого решения возникающих вопросов становились покупки через интернет".

Из общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов (8 млн человек) составляют самозанятые

На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и соответственно не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. Из общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов (8 млн человек) составляют самозанятые.

С наступлением лета начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, каждый летний сезон приближается к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода. Таких источников немало и, как показал прошедший год, доход они тоже приносят достаточный, а в условиях пандемии - особенно.

Власть Позиция Колонка Валерия Выжутовича

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