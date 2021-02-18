Все больше россиян считают научную карьеру удачным профессиональным выбором.

Как показал мониторинг инновационного поведения Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в последние три года почти вдвое увеличилась доля респондентов, приветствующих выбор научной карьеры своими детьми - с 32 до 62 процентов.

Один из факторов, обеспечивших такую динамику, - повышение оплаты труда научных работников и, как следствие, изменение сложившегося еще в период экономических потрясений 1990-х годов стереотипа о низкой зарплате ученых. По данным Минобрнауки России, в 1995 году только 6 процентов россиян относили научную профессию к числу наиболее уважаемых в обществе. Сегодня абсолютное большинство (86 процентов) уверено, что значение науки в стране, как и во всем остальном мире, растет.

- Проявляется безусловная связь между интересом к науке как сфере профессиональной деятельности и уровнем инвестиций в эту сферу, - отметил первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. - Следствием недофинансирования сектора исследований и разработок в период 1990-х стало резкое снижение привлекательности карьеры в этой сфере. В 1990-1992 гг. затраты на науку сократились сразу в 3,4 раза. И уже в 1995 году две трети россиян признавали, что роль науки в стране падает. В обратную сторону маятник качнулся в начале 2000-х, когда государство приняло курс на улучшение инновационного климата в стране, в том числе предприняв ряд мер по повышению оплаты труда занятых в сфере исследований и разработок.

Однако существенно изменить ситуацию не удалось, и в 2012 году вышел майский указ президента РФ, в котором была уже прямо поставлена цель по повышению зарплаты научных сотрудников до 200 процентов от средней по экономике региона. По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, эта цель была достигнута не во всех субъектах РФ, но в сочетании с другими мерами поддержки (создание национальных исследовательских университетов, программа "мегагрантов", проект "5-100" по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов, докапитализация научных фондов и др.) это способствовало улучшению представлений общества о роли и авторитете науки.

Для молодежи ключевым фактором выбора карьеры является зарплата.

62 процента россиян одобряют выбор карьеры в науке своими детьми

- Средняя зарплата научных сотрудников в России в последние семь лет повышается, - рассказал Леонид Гохберг. - Официальная статистика фиксирует такие стадии ее роста: с 2013 по 2017 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата повысилась на треть (с 41,6 до 63,4 тысячи рублей). Максимальный прирост видим в 2018 году, когда средняя зарплата научных сотрудников впервые превысила 100 тысяч рублей как следствие выполнения майского указа. В 2019 году ее рост продолжился до отметки 106 тысяч рублей. Наиболее высокий уровень оплаты труда научных сотрудников - в организациях сферы образования и здравоохранения (130,7 и 110,2 тысячи рублей соответственно).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе hh.ru, в течение 2020 года в сфере науки и образования было размещено около 11 тысяч вакансий. За год их количество выросло на 10 процентов. А вот число резюме выросло на 35 процентов, до 65 тысяч. То есть на одну научную вакансию претендуют пять человек. По словам рекрутеров, на январь 2021 года самые востребованные специальности - в области гуманитарных наук и языков (2780 и 2500 вакансий соответственно). В области инженерных наук открыты более 1500 вакансий, в информатике - более 1300. Следом располагаются математика (1100 вакансий), химия (930), физика (840), биотехнологии (670), экономика (500) и науки о землепользовании (400).

Зарплата сотрудника в сфере науки и образования в прошлом году в среднем выросла на 4 процента, посчитали в hh.ru, до 40 870 рублей в месяц.

Несмотря на тенденцию к росту, зарплаты российских ученых по-прежнему существенно ниже, чем в ведущих странах. По словам Леонида Гохберга, в США или Германии профессор в университете получает в среднем в 3-4 раза больше, чем в нашей стране. И это не считая дополнительных научных грантов, которые предоставляют сотни государственных и частных фондов, крупный бизнес.

- США и Китай ведут целенаправленную политику привлечения талантов, выступая фактически ключевыми игроками на международном академическом рынке труда, - отметил Леонид Гохберг. - В частности, благодаря известной программе "Тысяча талантов" Китай в течение каких-то 10 лет сумел не только привлечь в страну тысячи ученых (большинство из них - китайцы, вернувшиеся из-за рубежа), но и добиться резкого роста результативности науки.

В России совокупное финансирование научно-исследовательских проектов с 2014 по 2019 год, по данным минобрнауки, возросло в 2,7 раза - с 12,5 до 34,7 миллиарда рублей. В 1,3 раза увеличилась доля поддержанных научно-исследовательских проектов. Грантополучателей за четыре года стало больше примерно на 43 процента, в том числе ученых в возрасте до 39 лет (число молодых ученых, получивших гранты, выросло на 60 процентов). Выросла и доля молодых исследователей - получателей финансовой поддержки по отношению к общей численности молодых ученых до 39 лет в России. С 2014 года она увеличилась на 15,3 процента.

Молодых ученых поддерживает и бизнес - например, на научную премию Яндекса им. Ильи Сегаловича могут претендовать студенты, аспиранты и научные руководители из России, Беларуси и Казахстана. Рассматриваются проекты в пяти областях компьютерных наук - машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск и анализ данных, обработка естественного языка и машинный перевод, распознавание и синтез речи. "В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки. С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего", - отмечал генеральный директор группы компаний Яндекса Аркадий Волож.

Несмотря на то что привлекательность научной карьеры в России и зарплаты ученых растут, отечественные показатели пока не дотягивают до развитых стран. Например, в США карьеру в науке считают удачным выбором 80 процентов жителей, в Израиле - 77 процентов. Повышая престиж карьеры в науке, важно добиваться привлекательных условий труда как для опытных ученых, так и для перспективной молодежи, при этом не сводить эти условия только к зарплате, полагает Леонид Гохберг. Речь должна идти также о доступе к передовому оборудованию и новейшей научной информации, обеспечении возможностей академической мобильности и научных коммуникаций, развитии разнообразных цифровых сервисов.

Эксперты предлагают увеличить продолжительность поддержки в рамках грантов до 5-6 лет

- Начать, конечно, следует с исследовательской магистратуры (такая форма обучения уже активно развивается в ряде ведущих российских университетов) и аспирантуры - повысить стипендии обучающимся, чтобы они все же фокусировались на научной работе, а не на поиске дополнительного заработка. Важным фактором привлекательности науки могло бы стать предоставление аспирантам и молодым ученым арендного жилья или льготной ипотеки, - отметил Гохберг.

Нужно также обеспечить достойные зарплаты ведущим ученым, конкурентоспособным на международном рынке труда, чтобы предотвратить их отток в Европу, США или тот же Китай. По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, сделать это можно, например, путем софинансирования государством фонда оплаты труда таких ученых в объеме до 50 процентов для Москвы и Санкт-Петербурга и 70 процентов для других регионов.

В числе барьеров, снижающих в том числе и привлекательность научной карьеры, - короткий горизонт финансирования исследовательских проектов. В России основные механизмы поддержки науки, включая госзадания вузов и научных организаций, президентские гранты молодым ученым, научные гранты, рассчитаны на срок от года до трех. Это не позволяет обеспечить устойчивое развитие научных коллективов, вынуждает организации и самих ученых постоянно искать новые источники финансирования исследований и зарплат. Следует увеличить продолжительность поддержки в рамках ключевых инструментов (гранты, госзадания) по крайней мере до 5-6 лет, полагает Гохберг.

Нематериальные стимулы, по его мнению, должны быть направлены на повышение качества деловой среды в науке и общественного доверия к ее результатам и привлекательности карьеры в этой сфере для молодежи. Почти все они требуют активности государства, бизнеса, самих научных организаций, а также организаций сферы образования и культуры.

Тем временем

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами устранить проблемы с зарплатами бюджетников во всех сферах. Сделать это поручено не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. По итогам должны быть подготовлены и реализованы предметные решения.

Глава государства обратил внимание на проблему с уровнем зарплат научных работников после выступления на Совете по науке и образованию Анастасии Проскуриной, старшего научного сотрудника одного из институтов Сибирского отделения РАН. Она рассказала, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей, еще 6 тысяч рублей - надбавка. "Даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в майском указе президента 2012 года", - подчеркнул Владимир Путин. Оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, а система контроля - учитывать ситуацию и доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели.