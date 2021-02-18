Захарова: Маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности

На Смоленской площади прокомментировали совместные учения США и Турции в Черном море, которые состоялись 9 февраля. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, военные маневры (в них были задействованы американские эскадренные миноносцы типа "Портер" и "Дональд Кук" - последний не раз совершал рейды к российским берегам, патрульный противолодочный самолет нового поколения "Посейдон", два турецких фрегата и два самолета-истребителя F-16, а также самолет-разведчик), были направлены именно против России.

"Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Но это делают они зря", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, маневры "угрожают миру и стабильности", поскольку проходят в непосредственной близости от российской акватории.

Заявления представителей Пентагона и госдепа о том, что учения укрепляют европейскую безопасность, в МИДе назвали "провокационными". Напомним, что, согласно официальным заявлениям от штаба ВМС США, эсминцы и самолеты искали по сценарию гипотетическую подлодку условного врага.