Захарова: РФ продолжит добиваться освобождения Ярошенко из тюрьмы в США

Россия продолжит добиваться освобождения летчика Константина Ярошенко и других россиян, которые находятся в тюрьмах США по разным обвинениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы не отступимся, не дадим вашингтонской администрации спокойной жизни. Мы будем требовать соблюдения законных прав наших граждан", - сказала дипломат. По ее словам, речь идет о гражданах РФ, которые "подверглись репрессиям".

Среди самых резонансных дел - история Константина Ярошенко, которого американская фемида ровно десять лет назад приговорила к 20-ти годам тюрьмы по обвинению в "подготовке сговора с целью организации наркотрафика". В 2008 году с территории Таиланда в США был незаконно вывезен предприниматель Виктор Бут. В 2012-м он получил 25 лет тюрьмы по обвинению в "финансировании терроризма".