Захарова: Соловьева объявили невъездным в Латвии на основании фейков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в распространении дезинформации в отношении телеведущего Владимира Соловьева, накануне внесенного в список нежелательных лиц в прибалтийской республике.

"Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк",- заявила Захарова на брифинге. Напомним, что ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии распорядился запретить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" и еще 16 российских телеканалов в стране, а Ринкевич написал у себя в Twitter: "Для Латвии неприемлема глорификация (прославление - прим. "РГ") нацизма в любой форме". На основании этих обвинений Соловьев и был объявлен невъездным.

"Хотелось бы вернуть Ринкевича в реальность. Если уж они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его легионерам "Ваффен-СС" из числа граждан Латвии с их факельными шествиями",- напомнила Захарова.