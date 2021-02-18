Жители заповедников смогут строить дома и сажать огороды

Строить дома, разбивать огороды без ограничений, ездить на автомобилях и бурить скважины на воду смогут больше миллиона человек, живущих внутри заповедников и нацпарков. Определить границы поселений внутри особо охраняемых природных территорий (ООПТ), согласовывать документы территориального планирования, а также проекты правил землепользования и застройки станет проще.

Этим займется минприроды, раньше специальные разрешения нужно было получать в разных ведомствах. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Сейчас большинство послаблений по использованию земли затрагивает лишь населенные пункты на ООПТ, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. И то со многими оговорками, а на любое строительство каждый раз надо запрашивать отдельное разрешение. Когда постановление примут, появится возможность включить в гражданский оборот земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, расположенные в границах населенных пунктов, пояснили в минприроды. "В населенных пунктах, расположенных в нацпарках, снимут ограничение на строительство индивидуальных жилых домов, гаражей и садоводства", - указали в министерстве.

Полномочия минприроды будут распространяться на все населенные пункты, расположенные на всех категориях федеральных ООПТ, и станут едиными. Как отметили в ведомстве, излишние ограничения по использованию земельных участков снимут. Сейчас это большая проблема для более чем миллиона россиян, живущих в нацпарках.