Абрамченко поручила расширить список предприятий-загрязнителей воздуха

Новые предприятия-загрязнители атмосферного воздуха могут быть включены в систему мониторинга выбросов. Их обяжут за свой счет установить автоматические контрольные датчики, передающие информацию в систему мониторинга. Проработать расширение перечня объектов контроля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила руководителям Минприроды, Минпромторга, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета и ППК "Российский экологический оператор" в ходе видеоконференции во время визита в Челябинскую область, следует из протокола поездки.

"О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 16 марта 2021 года", - записано в протоколе.

К тому же сроку в правительство должны быть внесены предложения по применению специальных инвестиционных контрактов, "зеленых" облигаций, по возмещению части затрат по кредитам и по другим стимулирующим мерам для участников федерального проекта "Чистый воздух", которые занимаются реконструкцией, модернизацией или переоборудованием объектов энергетики.

Режим постоянного надзора может быть установлен в отношении объектов I и II классов опасности, а также региональных операторов по обращению с отходами. Виктория Абрамченко предложила участникам совещания проработать этот вопрос и подготовить поправки к законопроекту о государственном контроле, который сейчас ожидает второго чтения в Госдуме.

Тем городам, где комплексные проекты сокращения выбросов окажутся наиболее эффективными, помогут их реализовать за счет резерва ассигнований национального проекта "Экология", указано в документе.

За уклонение от участия в эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ предприятиям и индивидуальным предпринимателям будут грозить штрафы - ведомства готовят поправки в Административный кодекс. Предложения должны быть представлены в правительство уже к 26 февраля.