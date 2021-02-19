Airbus потерял более миллиарда евро из-за глобального спада авиаперевозок

Европейский авиапроизводитель Airbus по итогам 2020 года потерял 1,1 миллиарда евро на фоне беспрецедентного глобального спада в сфере авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.

В четверг генеральный директор Airbus Гийом Фори признал, что результаты компании в прошлом году оказались далеки от ожиданий, и Airbus приходилось постоянно адаптироваться, поскольку авиаперевозчики прекращали полеты и не закупали самолеты из-за ограничений на поездки. "Кризис еще не закончился. Вероятно, он будет оставаться нашей реальностью в течение всего года", - сказал Фори. По его прогнозу, отрасль авиаперевозок сможет вернуться к уровню, который был до пандемии, не ранее 2023-2024 годов.

В июне Airbus объявил о сокращении 15 тысяч рабочих мест, в основном во Франции и Германии, сообщает Associated Press. Компания в 2020 году получила 268 заказов на коммерческие самолеты по сравнению с 768 годом ранее. Оба показателя значительно ниже нормальных показателей последних лет, но выше, чем у ее американского конкурента Boeing.