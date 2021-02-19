Конфликт вокруг крупнейшей российской страховой компании набирает обороты. Акционер "Росгосстраха" требует привлечь в качестве ответчиков бывших руководителей "Росгосстраха" за причиненный компании ущерб.

Напомним, в центр внимания СМИ "Росгосстрах" попал в конце 2016 года, когда появилась информация о возможной смене собственника компании из-за многомиллиардных убытков, как предполагалось, вызванных в том числе проблемами рынка ОСАГО, где страховщик долгое время был лидером. Пресса сообщала, что в 2017-м "Росгосстрах" фактически перешел под контроль государства: основной акционер Данил Хачатуров передал контроль в компании банку "Открытие". Но банк сам попал под санацию Центробанка - и как предполагали эксперты, возможно, в том числе из-за принятых на себя проблем "Росгосстраха". В компании и банке "Открытие" сменилась команда топ-менеджеров, в прессе появилась критика деятельности предыдущего руководства страховщика, в том числе обвинения в адрес прежнего менеджмента и собственников в выводе активов. А весной 2018 года, как сообщала пресса, брат Данила Хачатурова Сергей стал обвиняемым по уголовному делу о растрате и был приговорен к 8 годам колонии. Он был признан виновным в растрате и мошенничестве на 8 млрд рублей.

Центробанку пришлось спасать "Росгосстрах", предоставив большую финансовую помощь - общим объемом 106 млрд рублей.

Как сообщают СМИ, в результате падения капитализации ПАО СК "Росгосстрах" в 12 раз владельцы страховщика получили значительный ущерб. Акционер убежден, что причиной тому стал незаконный вывод средств из бизнеса компании группой бывших топ-менеджеров.

Нынешнее руководство "Росгосстраха" (РГС), по сведениям СМИ, предъявило в сентябре 2020 года иск бывшему владельцу компании Данилу Хачатурову, обратившись в Высший суд штата Калифорния. Согласно исковому заявлению, которое изучил РБК, в период с 2012 по 2017 год "Росгосстрах" потерял на договорах перестрахования (предусматривают передачу части ответственности по страховому контракту другой компании - перестраховщику) 205 млн долларов и просит взыскать их с бизнесмена. По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили "выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании".

Финансовое положение дел у крупнейшей в прошлом страховой компании остается непростым, акционеры продолжают нести убытки. Имеется документальное подтверждение обращения как минимум одного из акционеров РГС к совету директоров: Э.Р. Малеевой, В.А. Полянцеву, О.Б. Старосельской, Н.С. Тюрникову, Х.Ш. Чопра, М.Б. Чернину, М.М. Задорнову, В.П. Горегляду, Г.А. Гальперину, Н.В. Галушину. Акционер обратил внимание руководства страховой компании на причастность к обесцениванию компании помимо Данила Хачатурова, выехавшего в США, также группы лиц из экс-топ-менеджеров РГС, находящихся в России. Как пишет онлайн-издание, акционер потребовал также привлечь их к взысканию 400 млн долларов, выведенных из РФ за рубеж. Он задается вопросом, почему это ранее не было сделано. По данным СМИ, именно на такую общую сумму бывшими топ-менеджерами "Росгосстраха" были заключены сомнительные договоры в период с 2012 по 2017 год.

Лишившись государственной поддержки, страховая компания может начать испытывать балансовые проблемы, а вернуть деньги станет вовсе затруднительно

Как пишут СМИ, акционер считает, что к незаконному выводу денег клиентов и капитала компании из РГС, в т. ч. через схемы перестрахования, возможно, причастны бывшие топ-менеджеры: руководитель блока перестрахования Николай Колесников, вице-президент Кирилл Якимишен, вице-президент Павел Зубрилин, директор департамента перестрахования Андрей Шейн, а также бывший гендиректор Дмитрий Маркаров и главный актуарий. Названные менеджеры, по мнению акционера, находятся в РФ, к ответственности не привлечены, открыто работают на страховом рынке в довольно известных страховых компаниях России.

Опасения акционера обусловлены и тем, что ввиду возможной реорганизации вскоре ПАО "Банк "ФК Открытие" может перестать быть главным акционером РГС. Предполагается, что Центробанк может ограничить сроки владения коммерческими организациями пятью годами. Такие поправки к Закону "О защите конкуренции" готовит минэкономразвития.

Лишившись государственной поддержки, страховая компания может начать испытывать балансовые проблемы, а вернуть деньги станет вовсе затруднительно. Как следствие, надежды на компенсацию убытков станут минимальными.

Поэтому акционер счел необходимым задействовать все возможные законные средства для отстаивания своих интересов и направил обращение руководству Банка России (председателю ЦБ России Э. Набиулиной, заместителям председателя С. Швецову, О. Скоробогатовой, В. Чистюхину, директору департамента страхового рынка В. Габуния), а также в Генеральную прокуратуру и МВД.