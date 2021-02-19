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19.02.2021 08:35
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
В ночь на пятницу "Вашингтон" встречался с "Баффало". Встреча завершилась победой столичных хоккеистов со счетом 3:1. В составе победителей точными бросками отметились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Конор Шири.

Голевой передачей в составе "столичных" запомнился и Александр Овечкин. Для него она стала 581-й в карьере, что позволило ему войти в число 100 лучших ассистентов в НХЛ.

Фото: РИА Новости
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В другом матче еще одна столичная команда - "Оттава", потерпела сокрушительное поражение от "Торонто". Встреча завершилась победой "кленовых листьев" со счетом 7:3.

В составе победителей заброшенная шайба на счету нападающего Ильи Михеева. Российские игроки "Оттавы" Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артем Зуб результативными действиями не отметились.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

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