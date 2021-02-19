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Руспродсоюз, объединяющий поставщиков продовольствия, обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку. С конца прошлого года поставщики пластиковой упаковки предупредили о повышении цен на 10-15%.

Они объясняют это ростом цен на сырье - гранул для производства полиэтилена. С июня прошлого года цена полиэтилена выросла на 25-30%. Доля упаковки в себестоимости продуктов составляет до 7%, но в некоторых случаях достигает 30%, оценивает заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

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Удорожание упаковки скажется на росте себестоимости производства многих продуктов. Тем более что сейчас многие поставщики балансируют на грани рентабельности, говорит Леонов. Стоимость полимеров, из которых делают упаковку, выросла во всем мире, подтверждают эксперты. Но влияние этого подорожания на увеличение цен на продукты сильно преувеличено.

"Стоимость упаковки - это лишь незначительная часть конечной цены продукции", - говорит аналитик Rupec Александр Собко. По его оценке, для разных товаров она может изменяться от 1% до 10%. То есть 15%-ный рост цены исходного полимерного сырья, с учетом его 70%-ного вклада в цену упаковки, приведет к 10%-ному росту себестоимости упаковки. В результате конечная продукция подорожает на 0,1-1%.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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