Банк России предложил пересмотреть страхование мигрантов и охранников

Для части видов вмененного страхования Банк России предлагает установить минимальный набор рисков и минимальные суммы страхового покрытия. Некоторых вмененных видов (а всего их в России на федеральном уровне 61) изменения могут не коснуться.

Приоритетами этой работы, по словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, станет ответственность арбитражных управляющих (за причинение убытков в деле о банкротстве), ломбардов (за утраченное имущество), оценщиков (за нарушение договора и причинения вреда имуществу), добровольное медицинское страхование мигрантов и иностранных высококлассных специалистов, а также, как уточнили в ЦБ, сотрудников частных охранных предприятий.

В специальном консультативном докладе ЦБ проанализировал 45 видов вмененного страхования, это первая системная оценка этой сферы. Владимир Чистюхин, представивший этот доклад журналистам, сказал, что решения по каждому виду будут приняты в течение трех-пяти лет после обсуждений с регуляторами и профессиональными сообществами.

По словам Владимира Чистюхина, "очень серьезные вопросы" вызывают те виды, по которым на протяжении длительного времени нет никаких выплат или же они незначительны и стремятся к нулю. К первой группе, по данным ЦБ, относится, в частности, страхование ответственности коллекторских агентств, актуариев, управляющих компаний и депозитариев, ко второй - ответственность ломбардов, оценщиков, кадастровых инженеров, нотариусов, таможенных брокеров, страхование опасных объектов, энергетики, техногенных рисков, личного страхования сотрудников ЧОПов.

Больше всего страховых премий в группе вмененного страхования жизни и здоровья приходится на медицинские страховки иностранных работников и высококвалифицированных специалистов (82% всех премий в этой группе), и по нему как раз один из наименьших показателей по выплатам (менее 9%). В ЦБ считают, что это может объясняться в том числе высоким комиссионным вознаграждением страховых посредников - оно доходит до 60%.

В целом почти в половине из рассмотренных ЦБ видов (а именно в 21) выплаты составляют менее 10% собранных премий, в 38 из 45 видов - менее 20%, а среднего показателя по добровольному страхованию (32,5%) достигают только пять видов вмененного.

Отсутствие или низкий уровень выплат Владимир Чистюхин объясняет разными причинами: либо не так велика общественная опасность и страхование "бумажное", в реальной жизни ни кого ни от чего не защищающее; либо не покрываются необходимые риски - когда наступает время платить, выясняется, что реализовавшиеся риски страховкой не покрываются; либо на практике есть значимые препятствия для получения возмещений; либо по каким-то причинам страховым компаниям данные виды страхования неинтересны (например, страхование туроператоров).

Важным фактором ненормальной работы некоторых вмененных видов является отсутствие должного контроля со стороны государства за соблюдением требования по наличию страховки, указывает Банк России, и если такого контроля наладить нельзя, то имеет смысл перевести этот вид страхования в разряд добровольного.

Это усугубляется тем, что часто в законодательстве нет требований по покрытию определенных рисков и по минимальной застрахованной сумме, сказал Владимир Чистюхин. Если можно заключить договор на одну тысячу рублей и взять экзотический риск, который никогда не будет реализован, то и страхователь за бесценок выполнит свою обязанность, и страховая компания по факту не примет на себя никакой риск, но это совершенно ненадлежащая конструкция, подчеркнул Чистюхин.

В России на федеральном уровне установлен 31 вид вмененного страхования ответственности, три вида - имущества, 27 видов - жизни и здоровья отдельных категорий граждан (из которых 16 видов осуществляются в отношении госслужащих). Общий объем собранных страховых премий по 45 видам вмененного страхования за 2017-2019 годы составил 43,7 млрд руб. (менее 10% всех премий страхового рынка), страховых выплат - 7,5 млрд рублей. Таким образом, доля выплат к собранным премиям (17,2%) по этим видам почти в два раза ниже, чем в добровольном (32,5%), и в четыре раза ниже, чем в обязательном (68,6%) страховании. В наиболее популярных добровольных видах показатель был на более высоком уровне: например, 52,6% в страховании наземного транспорта (кроме железнодорожного) и 72,8% в добровольном медицинском страховании.