Новости

Челябинец отсудил у дилера 7,3 млн рублей за Volkswagen с плесенью 16:30
"К роскоши не привыкли": Народный артист Андрей Мягков вел скромную жизнь 16:30
Пушков: Надо открывать дела по треш-стримам без заявления потерпевшего 16:29
Чехия вводит обязательное ношение респиратора в общественных местах 16:13
На Урале мать-сектантку отправят в психлечебницу за истязание сына 16:09
На фасадах гостиниц в Москве разместили плакаты о раздельном сборе отходов 16:04
Бизнесмены смогут пожаловаться на Росреестр через портал госуслуг 16:01
В Волжском из-за взрывчатки эвакуировали жителей многоэтажки 15:59
Сериал по мотивам "Клуба Винкс" продлен на второй сезон 15:59
В четырех муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада 15:42
Владимирским пенсионерам продлили режим самоизоляции 15:33
Немецкий бургомистр ответил на угрозы США из-за "Северного потока-2" 15:29
Министерство юстиции начнет вести реестр физлиц - иностранных агентов 15:28
Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке пива 15:25
Эксперты Роскачества объяснили, почему может загореться гаджет 15:14
На Урале двое мужчин пытались нелегально продать 66 изумрудов 15:11
В России запускают онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег 15:09
Задержан хулиган, кинувший петарду в машину главы горсовета Красноярска 15:07
Путин встретился с главой финансовой разведки 14:47
Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов 14:30
Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO 14:27
Песков рассказал о военном звании Путина 14:24
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций 13:57
Стал известен состав женской команды России на эстафету ЧМ по биатлону 13:55
Песков оценил отказ США от призыва к санкциям против Ирана 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 16:01
Рубрика: Экономика

Бизнесмены смогут пожаловаться на Росреестр через портал госуслуг

Текст: Марина Трубилина

Росреестр включился в эксперимент по досудебному обжалованию решений надзорных органов.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
Публичные слушания проектов организуют на портале госуслуг

Эксперимент стартовал в августе 2020 года, а в декабре к нему присоединились еще 16 ведомств, в том числе Росреестр. Это позволит индивидуальным предпринимателям и компаниям, в отношении которых проводится или завершена проверка, обжаловать решения надзорных органов.

Подразделения Росреестра включились в эксперимент с 19 февраля. В рамках проекта будет отработан механизм подачи жалоб через портал госуслуг. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу необходимо заверить обращение электронной подписью.

Эксперимент обеспечит плавный переход к обязательному досудебному обжалованию, которое начнет действовать с 1 июля 2021 года.

В функции Росреестра входит земельный надзор, контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, за проведением государственной кадастровой оценки и др.

Экономика Бизнес Правительство Росреестр Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов
Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года
Песков рассказал про график Путина 23 февраля
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет
За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками