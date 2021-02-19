Бизнесмены смогут пожаловаться на Росреестр через портал госуслуг

Росреестр включился в эксперимент по досудебному обжалованию решений надзорных органов.

Эксперимент стартовал в августе 2020 года, а в декабре к нему присоединились еще 16 ведомств, в том числе Росреестр. Это позволит индивидуальным предпринимателям и компаниям, в отношении которых проводится или завершена проверка, обжаловать решения надзорных органов.

Подразделения Росреестра включились в эксперимент с 19 февраля. В рамках проекта будет отработан механизм подачи жалоб через портал госуслуг. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу необходимо заверить обращение электронной подписью.

Эксперимент обеспечит плавный переход к обязательному досудебному обжалованию, которое начнет действовать с 1 июля 2021 года.

В функции Росреестра входит земельный надзор, контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, за проведением государственной кадастровой оценки и др.