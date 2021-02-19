Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов

Власти Боливии заявили, что с целью восстановления экономического суверенитета государства отказываются от кредита Международного валютного фонда в размере 346,7 млн долларов. Кредит был одобрен МВФ в 2020 году при правительстве президента Жанин Аньес.

По информации Центрального банка Боливии, страна вернула не только всю сумму кредита, но и дополнительные 24,3 млн долларов - 19,6 млн "накапали" в связи с колебаниями курсов валют, а 4,7 млн - с комиссиями и процентами. Отмечается, что эти 24 млн скопились всего за девять месяцев с момента перечисления средств от МВФ.

"Этот заем, помимо того, что он был оформлен с нарушениями и является обременительным из-за финансовых условий, привел к дополнительным и миллионным экономическим издержкам для боливийского государства", - говорится в распространенном Центробанком страны заявлении. Власти заявили, что в ближайшее время будут предприняты соответствующие административные, гражданские и уголовные процессуальные действия против всех действующих и бывших государственных служащих, которые участвовали и несут ответственность за процесс переговоров, подписание документов и распределение выделенных МВФ средств.

Кредит был выдан с помощью так называемого Инструмента ускоренного финансирования (РФИ) МВФ, а условием для его апробации стало наложение особых фискальных, финансовых, обменных и денежных обязательств на Боливию. Как отмечается в заявлении боливийского Центробанка, все это противоречит положениям конституции Боливии и другим действующим законодательным актам, "тем самым нарушая суверенитет и экономические интересы страны".