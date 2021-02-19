Чехия вводит обязательное ношение респиратора в общественных местах

Минздрав Чехии обяжет местных граждан носить в общественных местах респираторы с повышенной степенью защиты от инфекции.

Кроме респиратора, разрешается также носить две хирургические маски, причем одновременно. Правило будет действовать в больницах, магазинах, общественном транспорте и других местах большого скопления людей, цитирует ТАСС вице-премьера и главу Минпромторга Карела Гавличека.

Такие меры ведомству пришлось принять на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике в связи с распространением британского штамма коронавируса.

Нарушителям будут грозить меры административного воздействия.

Отметим, что в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу, он продлится до 28 февраля. На сегодняшний день в республике открыты лишь аптеки и магазины, рестораны и кафе могут функционировать исключительно на вынос.