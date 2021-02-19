Чернышенко провел первое заседание Оргкомитета ЧМ-2023 по хоккею

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году чемпионатов мира по хоккею. В 2023 году в России состоятся сразу два крупных хоккейных турнира - Санкт-Петербург примет взрослый чемпионат мира, в Новосибирск и Омск молодежный ЧМ.

В заседании приняли участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор, председатель правительства Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Времени остается не так много и нужно по всем направлениям обеспечить готовность Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, чтобы достойно представить страну. К предстоящим чемпионатам запланировано много организационных мероприятий, что называется, по всему пути следования спортсменов и гостей - от визового сопровождения и соблюдения важных на сегодня санитарных правил до размещения и создания условий для тренировок. Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идет о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге", - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, открывая заседание.

Помощник Президента Игорь Левитин указал на необходимость подготовки в городах-организаторах чемпионатов не только спортивных объектов, но и гостиничной инфраструктуры, а также решения вопросов логистики во время проведения соревнований.

"Учитывая большое количество организаторов, для координации операционных вопросов при Минспорте будет создана рабочая группа по подготовке к предстоящим чемпионатам. Это позволит обеспечить тесное взаимодействие с исполнителями мероприятия на отдельных этапах подготовки и оперативное рассмотрение возникающих вопросов", - отметил Олег Матыцин.

ЧМ по хоккею среди молодежных команд до 20 лет в Новосибирске и Омске планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В соревнованиях традиционно примут участие 10 национальных команд. Всего будет сыгран 31 матч, 15 из которых - в Омске, 16 - в Новосибирске, включая полуфинальные матчи за третье место и финал. В Новосибирске также состоятся церемонии открытия и закрытия турнира. Для проведения ЧМ с 2019 года в Новосибирске и Омске ведётся строительство двух ледовых арен.

Чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года. В нем примут участие 16 национальных команд, будет сыграно 64 матча. Соревнования готовятся принять две ледовые арены: спортивно-концертный комплекс "Ледовый дворец" и спортивно-концертный комплекс "Петербургский", который сейчас находится в стадии реконструкции.

"Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" - амбициозный проект, вместимость арены - свыше 20 тысяч зрителей, объект рассчитан на многофункциональное использование, - сказал Олег Матыцин. - Реконструкция объекта осуществляется инвестором в рамках концессионного соглашения, подписанного между Правительством Санкт-Петербурга и ООО "СКА Арена".

По итогам заседания были утверждены планы основных мероприятий по подготовке и проведению этих турниров. В них предусмотрены все организационные мероприятия, транспортное обслуживание, обеспечение готовности спортивных объектов и мест проживания, мероприятия по обеспечению безопасности, медицинское и антидопинговое обеспечение, информационное обеспечение и маркетинг, официальные церемонии и культурная программа, спортивная часть и судейство, привлечение волонтеров.

"Чемпионаты мира по хоккею - знаковые события для всех поклонников этого вида спорта в нашей стране. Учитывая богатый опыт России в организации самых крупных международных спортивных форумов, нет сомнений, что мы проведём соревнования на самом высоком уровне. А иностранные спортсмены и болельщики оценят гостеприимство городов-организаторов. Уверен также, что чемпионаты мира будут способствовать дальнейшему развитию и популяризации хоккея, особенно в молодежной среде", - подчеркнул Олег Матыцин.