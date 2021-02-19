Чернышенко провел первое заседание Оргкомитета ЧМ-2023 по хоккею

Новости

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса 10:29
Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет 10:27
В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны 10:17
Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов 10:11
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 10:06
В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком 09:55
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей 09:52
США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 09:52
Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца 09:50
ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться 09:49
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара 09:43
В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме 09:35
В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов 09:32
Крымский мост очистят от снега за несколько часов 09:31
Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии 09:30
Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами 09:28
На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления 09:21
В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2" 09:18
В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево 09:18
В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева 09:17
В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам 09:10
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников 09:04
Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией" 09:00
Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее 08:57
Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" 08:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 08:59
Рубрика: Спорт

Чернышенко провел первое заседание Оргкомитета ЧМ-2023 по хоккею

Текст: Максим Домчев
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году чемпионатов мира по хоккею. В 2023 году в России состоятся сразу два крупных хоккейных турнира - Санкт-Петербург примет взрослый чемпионат мира, в Новосибирск и Омск молодежный ЧМ.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В заседании приняли участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор, председатель правительства Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Игорь Ларионов: Не смотрю на возраст игроков

"Времени остается не так много и нужно по всем направлениям обеспечить готовность Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, чтобы достойно представить страну. К предстоящим чемпионатам запланировано много организационных мероприятий, что называется, по всему пути следования спортсменов и гостей - от визового сопровождения и соблюдения важных на сегодня санитарных правил до размещения и создания условий для тренировок. Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идет о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге", - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, открывая заседание.

Помощник Президента Игорь Левитин указал на необходимость подготовки в городах-организаторах чемпионатов не только спортивных объектов, но и гостиничной инфраструктуры, а также решения вопросов логистики во время проведения соревнований.

"Учитывая большое количество организаторов, для координации операционных вопросов при Минспорте будет создана рабочая группа по подготовке к предстоящим чемпионатам. Это позволит обеспечить тесное взаимодействие с исполнителями мероприятия на отдельных этапах подготовки и оперативное рассмотрение возникающих вопросов", - отметил Олег Матыцин.

ЧМ по хоккею среди молодежных команд до 20 лет в Новосибирске и Омске планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В соревнованиях традиционно примут участие 10 национальных команд. Всего будет сыгран 31 матч, 15 из которых - в Омске, 16 - в Новосибирске, включая полуфинальные матчи за третье место и финал. В Новосибирске также состоятся церемонии открытия и закрытия турнира. Для проведения ЧМ с 2019 года в Новосибирске и Омске ведётся строительство двух ледовых арен.

Чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года. В нем примут участие 16 национальных команд, будет сыграно 64 матча. Соревнования готовятся принять две ледовые арены: спортивно-концертный комплекс "Ледовый дворец" и спортивно-концертный комплекс "Петербургский", который сейчас находится в стадии реконструкции.

Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира

"Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" - амбициозный проект, вместимость арены - свыше 20 тысяч зрителей, объект рассчитан на многофункциональное использование, - сказал Олег Матыцин. - Реконструкция объекта осуществляется инвестором в рамках концессионного соглашения, подписанного между Правительством Санкт-Петербурга и ООО "СКА Арена".

По итогам заседания были утверждены планы основных мероприятий по подготовке и проведению этих турниров. В них предусмотрены все организационные мероприятия, транспортное обслуживание, обеспечение готовности спортивных объектов и мест проживания, мероприятия по обеспечению безопасности, медицинское и антидопинговое обеспечение, информационное обеспечение и маркетинг, официальные церемонии и культурная программа, спортивная часть и судейство, привлечение волонтеров.

"Чемпионаты мира по хоккею - знаковые события для всех поклонников этого вида спорта в нашей стране. Учитывая богатый опыт России в организации самых крупных международных спортивных форумов, нет сомнений, что мы проведём соревнования на самом высоком уровне. А иностранные спортсмены и болельщики оценят гостеприимство городов-организаторов. Уверен также, что чемпионаты мира будут способствовать дальнейшему развитию и популяризации хоккея, особенно в молодежной среде", - подчеркнул Олег Матыцин.

Спорт Спорт Хоккей Спорт Хоккей Чемпионат мира Правительство Вице-премьеры Правительство Минспорт

Главное сегодня

Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет
Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Жозе Моуринью назвали лучшим тренером XXI века
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ