Шестиклассник Захар, сын моего старого друга, снова удивил меня и, можно сказать, просветил. Познакомил с цифровой платформой "Артефакт". И плохая погода за окном, когда у тебя выходной, уже не так страшна.

"Артефакт" превращает ваш смартфон в гида, который готов рассказать интересные факты о картине и познакомить с историей ее создания. Фото: Татьяна Кравченко

В тот день сильно похолодало, потом пошел снег. Ветер сначала лениво размешивал и как бы нехотя крутил белые хлопья, прижимая к земле. А к полудню разгулялся, стал порывистым, резким, снежинки метались как бесноватые и впивались в белое мягкое полотно, накрывшее дорогу, крыши соседних домов, кусты и деревья... Воздух словно дымился снегом.

Мы стояли у окна. Под завывания вьюги почему-то вспомнились строки Сергея Есенина: "Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет..." И все, дальше не помню... Как называется стихотворение? Когда написал? С чем оно связано?..

Прошу Захара найти томик Есенина. Не отрываясь от компьютера, тот начинает канючить: "Сейчас? А зачем? Почему?.. " Хотел было его уже одернуть, но то, постучав по клавишам, предложил присесть рядом: "Вот смотрите, я вам целый музей поэта подогнал". Увидев мое удивление, рассмеялся: "Дружите с "Артефактом". Это путь для самосовершенствования".

И действительно, щелкаю мышкой и... словно переношусь в музей - заповедник Сергея Есенина в селе Константиново. Брожу не спеша по залам. Натыкаюсь на железнодорожный билет Москва - Дивово. Щелк. И узнаю: этот билет был обнаружен в ленинградской гостинице "Англетер" среди вещей поэта после его трагической гибели 28 декабря 1925 года. А до этого Есенин посетил Константиново. Из Москвы до станции Дивово он ехал на поезде, заплатив за билет 26 копеек, далее, по словам его сестры, добирался на извозчике. Это был последний визит поэта в родное село. Он пробыл там два или три дня и написал проникновенное стихотворение "Синий туман. Снеговое раздолье…"

С той поры я и подружился с "Артефактом" и по возможности стараюсь с ним проводить свободное время. Он, конечно, молчун, но рассказчик изумительный. С ним можно познакомиться с редкими музейными собраниями предметов быта и раритетного оружия, коллекционными книгами, археологическими находками и произведениями знаменитых художников, узнать о мастерах ювелирного искусства и хранителях традиций народных промыслов, услышать рассказы об известных деятелях культуры, истории, искусства... И много еще что другого.

Щелкаю мышкой и... словно переношусь в музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново

Причем делать это можно, не выходя из дома. Виртуально! Мобильное приложение Artefact превращает ваш смартфон в гида. Причем побывать на индивидуальной экскурсии можно не только в крупных музеях типа Пушкинского, но и в необычных региональных. И для этого потребуется всего лишь несколько простых действий: найти в интернете мобильное приложение "Артефакт", бесплатно скачать его в App Store или Google Play, установить на свой смартфон или любой доступный гаджет... И начинайте путешествовать.

Недавно я "посетил", например, Государственный художественный музей Новосибирска, который присоединился к "Артефакту". И приятно был удивлен постоянной экспозицией музея - от иконописи XVI века до русской классики и современного искусства. Там немало шедевров. Полюбовался картинами Тропинина, Шишкина, Кончаловского...

Путешествуя по региональным сокровищницам, заметил, что многое там делают для подростков. В волгоградском музее-заповеднике "Старая Сарепта" предлагают, к примеру, детский навигатор "По Сарепте с Луизой Хелен Глич", который помогает маленьким гостям в увлекательном и доступном формате освоить исторический материал. А Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновской области и вовсе удивил. Для своих юных посетителей создал еще одну цифровую новинку - интерактивную песочницу iSandBOX. Она представляет собой просторную площадку, заполненную песком, на который проецируются яркие графические изображения, оживающие при взаимодействии с ним. Более десятка обучающих и игровых режимов позволяют создать "вулкан", выкопать "озеро", смоделировать наводнение увидеть и поиграть с виртуальными животными, в том числе ископаемыми.

Впрочем, отмечают специалисты, и само уже самостоятельное знакомство с экспозицией в том размере, в котором подростки хотят ее увидеть, о тех предметах, о которых они хотят услышать, вызывает у них интерес к искусству и истории.

Так что я благодарен и Захару, который "поставил" меня на платформу с технологией дополненной реальности "Артефакт". И нацпроекту "Культура", в рамках которого она разработана.