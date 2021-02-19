Детский омбудсмен предложила учредить День отца в России

Реальной силой, с которой считаются, стал федеральный Совет отцов. За последний год им проведено свыше 455 тысяч проверок и ремонтов детских площадок в 70 регионах страны. В итоге на 76 процентов, по данным МВД РФ, снизилось число детских травм в игровых центрах, детских садах, школах и на детских площадках, на 8,6 процента - число пожаров в детских учреждениях, проверенных или отремонтированных отцами. Но пока главное достижение общественного движения отцов - федеральный Совет отцов через МВД РФ смог с 2020 года обязать производителей стеклопакетов и балконных дверей в обязательном порядке производить блокераторы на окнах. И снизилось выпадение детей из окон примерно на 9-12 процентов.

- Последняя цифра примерная, - говорит глава Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка России Андрей Коченов. - Наш следующий шаг - добиться от МВД включения в список происшествий то, что портит им статистику, - отдельного учета выпадения детей из окон. Думаю, так нам удастся не только мониторить проблему, но и отслеживать недобросовестных производителей окон.

Так, созданный всего три года назад и лишь в 16-20 областных городах при Уполномоченном по правам ребенка в России, Совет отцов превратился в мощную силу. Он объединяет 223 отцовских общественных организации в 70 регионах страны. Его самые значимые проекты - пока региональные. Совет отцов Ингушетии придумал и ведет благотворительную программу проекта строительства жилья для малоимущих семей. Ярославль создал проект "Ты не один" - социальной помощи отцам-одиночкам и многодетным отцам. Кострома и Иваново выступили инициаторами организации проверок и организации безопасного общественного питания в школах и детских садах. Чувашия, Нижний Новгород, Омск и Новосибирск внедряют систему детской безопасности и наставничества в школах и возрождаемых ПТУ.

Все эти разрозненные проекты и начинания объединить в общую федеральную программу намеревается Совет отцов. Сначала - через популяризацию с 2021 года Всероссийского родительского диктанта, а затем с введения пилотных обучающих и воспитательных программ. Одну из них предложил художественный руководитель театра кошек в Москве, клоун Юрий Куклачев. Его книги "Школа доброты" и "Духовная кулинария" стали в московских школах частью уроков ОБЖ - основ безопасности жизнедеятельности. Опыт этих уроков Совет отцов, уже используя свой ресурс, предлагает распространять в школы и детские сады регионов.

- Считаю это программными целями, - заявила по итогам заседания Совета отцов Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. - Это как рефлекс цели. Раньше мы говорили: "Защита материнства и детства". Сегодня происходит коррекция этой социальной парадигмы: мы понимаем, что защитник материнства и детства не только, и не столько государство, сколько - отец. Отцовство как движение достойно и этой меняющейся парадигмы, и своего общероссийского праздника.

"Ну, и берегите нас", - напоследок попросила многодетная мать Анна Кузнецова.