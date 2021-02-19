Доказано изменение климата из-за нарушения магнитного поля Земли

Временное нарушение магнитного поля Земли 42 000 лет назад привело к глобальным изменениям окружающей среды и массовым вымираниям. Причем некоторых ученых беспокоит и текущее быстрое движение северного магнитного полюса через северное полушарие, сообщает phys.org.

Исследователи из UNSW в Сиднее назвали этот опасный период "событием Адамса" как дань уважения писателю-фантасту Дугласу Адамсу, который написал в "Автостопом по Галактике", что "42" был ответом на "Жизнь, Вселенная и все такое".

"Впервые в истории мы смогли точно датировать время и воздействие на окружающую среду последнего переключателя магнитных полюсов", - рассказал Крис Терни, профессор UNSW Science и соавтор исследования.

Открытие стало возможными благодаря древним новозеландским деревьям каури, которые хранились в отложениях более 40 000 лет. Исследуя кольца этих деревьев, ученые смогли датировать всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли.

Было обнаружено, что рост ледяных щитов и ледников над Северной Америкой, большие сдвиги в основных ветровых поясах и системах тропических штормов и одновременное вымирание фауны 42 000 лет совпали с событием Адамса.

Примерно 42 000 лет полюса земли полностью поменялись местами, сила магнитного поля упала до шести процентов от его современной силы. Ионизированный воздух, не встречая больше препятствий, "поджарил" озоновый слой, вызвав волну изменения климата по всему миру.

Резкие изменения окружающей среды, возможно, заставили первых людей искать дополнительное убежище. Это могло объяснить внезапное появление наскального искусства по всему миру примерно 42 000 лет назад. Отпечатки охры на стенах пещер могут указывать на то, что это вещество использовалось в качестве солнцезащитного крема.

За последние 170 лет магнитное поле Земли ослабло примерно на девять процентов, северный магнитный полюс быстро смещается через северное полушарие. Профессор Терни отметил, что это вкупе с серьезными изменениями на Солнце и повышением выбросов углерода в атмосферу может существенно изменить климат.