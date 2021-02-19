Получены сенсационные данные об огромной черной дыре в нашей Галактике

Ученые выяснили, что наиболее известная рентгеновская двойная система Лебедь X-1 содержит самую массивную черную дыру звездной массы, обнаруженную за все время наблюдений без использования гравитационных волн. Это открытие дает важную информацию, необходимую для построения моделей звездной эволюции.

Одна из самых близких к Земле черных дыр Лебедь X-1 находится от нашей планеты на расстоянии 7200 световых лет. Ранее объект стал предметом знаменитого спора между физиками, действительно ли он - черная дыра.

Новые наблюдения за Лебедь X-1 опять удивили астрономов. Они рассматривали систему под разными углами, используя положение Земли на околосолнечной орбите, использовав массив очень длинных базовых линий размером с континент, состоящий из десяти радиотелескопов, установленных в различных частях США.

В течение шести дней ученые наблюдали полную орбиту черной дыры, а потом сравнили ее с наблюдениями десятилетней давности, выполненными той же системой телескопов.

- Новые измерения показывают, что система находится дальше, чем предполагалось ранее, а черная дыра значительно массивнее, - рассказал ведущий автор исследования, профессор Джеймс Миллер-Джонс из Университета Кертина.

Выяснилось, что черная дыра в системе Лебедь X-1 в 21 раз превышает массу Солнца, что наполовину больше, чем считалось до этого. Следовательно, по мнению ученых, из-за звездного ветра звезды могут терять значительно большие объемы массы, чем предполагалось ранее, и в зависимости от первоначальной массы и химического состава, массивные звезды способны создавать черные дыры массой до ста раз больше массы Солнца.

Исследователи считают, что черная дыра в Лебеде X-1 - действительно самая большая черная дыра в нашей Галактике из известных на сегодня, а еще и самая быстрая - со скоростью вращения близкой к скорости света. Каждые пять с половиной дней она обращается вокруг сверхгигантской звезды-компаньона, расположенной от нее всего на одной пятой расстояния от Земли до Солнца.