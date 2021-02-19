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19.02.2021 11:31
Рубрика: Общество

Получены сенсационные данные об огромной черной дыре в нашей Галактике

Текст: Алена Ларина
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Ученые выяснили, что наиболее известная рентгеновская двойная система Лебедь X-1 содержит самую массивную черную дыру звездной массы, обнаруженную за все время наблюдений без использования гравитационных волн. Это открытие дает важную информацию, необходимую для построения моделей звездной эволюции.

Фото: iStock
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Одна из самых близких к Земле черных дыр Лебедь X-1 находится от нашей планеты на расстоянии 7200 световых лет. Ранее объект стал предметом знаменитого спора между физиками, действительно ли он - черная дыра.

Новые наблюдения за Лебедь X-1 опять удивили астрономов. Они рассматривали систему под разными углами, используя положение Земли на околосолнечной орбите, использовав массив очень длинных базовых линий размером с континент, состоящий из десяти радиотелескопов, установленных в различных частях США.

В течение шести дней ученые наблюдали полную орбиту черной дыры, а потом сравнили ее с наблюдениями десятилетней давности, выполненными той же системой телескопов.

- Новые измерения показывают, что система находится дальше, чем предполагалось ранее, а черная дыра значительно массивнее, - рассказал ведущий автор исследования, профессор Джеймс Миллер-Джонс из Университета Кертина.

Фото: REUTERS
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Выяснилось, что черная дыра в системе Лебедь X-1 в 21 раз превышает массу Солнца, что наполовину больше, чем считалось до этого. Следовательно, по мнению ученых, из-за звездного ветра звезды могут терять значительно большие объемы массы, чем предполагалось ранее, и в зависимости от первоначальной массы и химического состава, массивные звезды способны создавать черные дыры массой до ста раз больше массы Солнца.

Исследователи считают, что черная дыра в Лебеде X-1 - действительно самая большая черная дыра в нашей Галактике из известных на сегодня, а еще и самая быстрая - со скоростью вращения близкой к скорости света. Каждые пять с половиной дней она обращается вокруг сверхгигантской звезды-компаньона, расположенной от нее всего на одной пятой расстояния от Земли до Солнца.

Общество Наука Общество Космос Исследование черных дыр

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