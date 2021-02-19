Эксперты Роскачества объяснили, почему может загореться гаджет

Не все адаптеры питания подходят к каждому гаджету. Допустив ошибку в выборе зарядки, можно испортить смартфон, а то и вовсе столкнуться с его возгоранием. О том, как подобрать зарядное устройство без нежелательных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

По его словам, прежде чем приобрести зарядку, нужно изучить ее технические характеристики. У обычного блока питания имеется пять вольт и полтора ампера. Есть современные быстрые зарядки. Но если смартфон не поддерживает повышенную мощность, то они не соответствуют друг другу. То же самое можно сказать и о переносных зарядных устройствах.

Если не изучить характеристики адаптера питания и гаджета и начать их совмещать, это может закончиться поломкой аккумулятора, а то и возгоранием самого устройства, предупредил специалист.