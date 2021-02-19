Энергосбережение привязали к проведению капремонта и развитию ЖКХ

Новые требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвердило правительство.

Постановлением, которое разработало Минэкономразвития, предусмотрена синхронизация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с существующими программами развития жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилых домов.

В программы должно включаться, в частности, оснащение жилых домов приборами учета, в том числе интеллектуальными, проведение энергоэффективного капремонта, постановка на учет бесхозной недвижимости, используемой для газо-, тепло- и электроснабжения, использование возобновляемых источников энергии, использование в транспорте природного газа, электроэнергии вместо бензина.

Документ создает условия для учета особенностей региональных экономик при формировании программ по энергосбережению, подчеркивает директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова. Перечень обязательных мероприятий программ расширен и актуализирован, также предусмотрен блок дополнительных мероприятий "на выбор".

Новые требования позволят создавать более совершенные программы энергоэффективности и обеспечат новое качество реализации государственной политики по энергосбережению и повышению энергоэффективности, отмечает директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Петр Бобылев.

Регионам предстоит откорректировать программу энергоэффективности с учетом новых требований, отметили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Будем активнее привлекать внебюджетные средства на ее реализацию. Это станет дополнительным стимулом для развития рынка энергосервисных услуг. Очень важно, что региональные и муниципальные программы синхронизируем с программами в области развития ЖКХ и капитального ремонта. Именно в жилищной сфере есть большой потенциал для энергосбережения", - говорится в сообщении.

Петербург в последние годы активно занимается повышением энергоэффективности. Общий объем привлеченных частных инвестиций в энергосбережение в бюджетной сфере за последние три года превысил 800 млн рублей. По сравнению с 2019 годом почти в три раза увеличилось число энергосервисных контрактов - с 56 до 142 (из них 134 с образовательными учреждениями, шесть - с организациями здравоохранения). "Работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - это реальная экономия энергетических ресурсов, а значит - средств потребителей и городского бюджета", - подчеркивают в пресс-службе губернатора.

"Новые требования конкретизировали обязательные мероприятия, которые должны быть отражены в программах. При этом необходимо обеспечить баланс между целевыми показателями и ресурсами на их достижение. Жизнеспособность программ будет во многом зависеть от наличия и обеспечения их источниками финансирования", - говорит директор "Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности" Республики Саха Наталья Сивцева. Основной принцип, вводимый постановлением правительства - необходимость достижения заданных результатов программ при наименьших затратах ресурсов. "Это позволит сконцентрировать усилия на наиболее эффективных проектах", - отмечает директор Института развития ЖКХ и энергосбережения из Свердловской области Василий Фадеев. При подготовке проектов в этой области должны разрабатываться технико-экономические обоснования, бизнес-планы, проводиться энергетические обследования. Это существенно повысит качество принимаемых решений на уровне местного самоуправления, считает Фадеев.

Необходима и разработка дальнейших решений, говорит Сивцева - например, методики расчета значений целевых показателей, от которой зависит корректность достижения целей (в постановлении предусмотрено, что она должна быть разработана к началу мая). "Не секрет, что качество исходных данных оставляет желать лучшего, а источники их получения весьма многочисленны и разнообразны. Яркий пример - отсутствие полной и корректной базы по жилищному фонду", - отмечает она. В противном случае разрабатываемые программы могут стать очередной "галочкой" для отчета и "пустышкой" из-за отсутствия средств. Была бы полезна также общая координация при подготовке и согласовании программ, на отраслевом уровне и на уровне межведомственного взаимодействия.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ заявили, что готовы поддержать все, что направлено на повышение энергоэффективности. "Проведение при капитальном ремонте домов мероприятий по повышению энергетической эффективности позволяет снизить расходы на оплату энергетических ресурсов в среднем на 20 процентов", - добавляет заместитель гендиректора фонда Ольга Сердюк.