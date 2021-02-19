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Epic Games бесплатно раздает игры общей стоимостью более 2 тысяч рублей

Текст:   Богдан Бобров
19.02.2021,  
11:11
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

Онлайн-магазин Epic Games Store запустил новую бесплатную раздачу игр.

В этот раз зарегистрированные пользователи могут на безвозмездной основе добавить себе в библиотеку шутер Rage 2 и аркадные гонки Absolute Drift.

Названа дата анонса переиздания Diablo II

Обычная стоимость игр составляет 1999 и 249 рублей соответственно.

Акция продлится до 25 февраля, затем стартует раздача Sunless Sea.

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Фото: istock
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