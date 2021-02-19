Epic Games бесплатно раздает игры общей стоимостью более 2 тысяч рублей

Онлайн-магазин Epic Games Store запустил новую бесплатную раздачу игр.

Rage 2 и Absolute Drift доступны БЕСПЛАТНО в магазине Epic Games ограниченное время!



Успейте забрать эти игры до вечера 25 февраля: https://t.co/5JFgowrFVb pic.twitter.com/0pu9aB0qBe — Epic Games RU (@EpicGamesRU) February 18, 2021

В этот раз зарегистрированные пользователи могут на безвозмездной основе добавить себе в библиотеку шутер Rage 2 и аркадные гонки Absolute Drift.

Обычная стоимость игр составляет 1999 и 249 рублей соответственно.

Акция продлится до 25 февраля, затем стартует раздача Sunless Sea.