Epic Games бесплатно раздает игры общей стоимостью более 2 тысяч рублей

Фото: Epic Games Store
Онлайн-магазин Epic Games Store запустил новую бесплатную раздачу игр.
Rage 2 и Absolute Drift доступны БЕСПЛАТНО в магазине Epic Games ограниченное время!— Epic Games RU (@EpicGamesRU) February 18, 2021
Успейте забрать эти игры до вечера 25 февраля: https://t.co/5JFgowrFVb pic.twitter.com/0pu9aB0qBe
В этот раз зарегистрированные пользователи могут на безвозмездной основе добавить себе в библиотеку шутер Rage 2 и аркадные гонки Absolute Drift.
Обычная стоимость игр составляет 1999 и 249 рублей соответственно.
Акция продлится до 25 февраля, затем стартует раздача Sunless Sea.