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19.02.2021 12:45
Рубрика: Экономика

ФАС попросили проверить обоснованность роста цены на упаковку на 10-15%

Текст: Татьяна Карабут
Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку по всей цепочке поставок.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"С конца 2020 года по текущий момент участники Руспродсоюза получают от поставщиков пластиковой упаковки предупреждения о росте цен на их продукцию и новые прайс-листы. В среднем на пластиковую упаковку и пленку повышение составляет 10-15%", - говорится в письме за подписью исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова в адрес главы ФАС Максима Шаскольского.

Фото: iStock
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Такое повышение поставщики объясняют ростом цен на сырье: гранул для производства полиэтилена. Хотя это сырье производится в России. С июня прошлого года цена полиэтилена выросла на 25-30%, с 78 тыс. до 115 тыс. рублей за тонну, говорится в письме.

Доля упаковки в себестоимости продуктов варьируется в зависимости от категории: обычно она составляет до 7%, но в некоторых случаях достигает 30% и более процентов, подсчитывает заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Он пояснил, что иностранная упаковка дороже из-за таможенной пошлины 6,5-9,5% в зависимости от типа пленки. Так, стоимость импортного полиэтилена в декабре 2020 составляла 98 тыс. рублей за тонну, тогда как стоимость отечественного находилась на уровне 89 тыс. рублей за тонну. Хотя на экспорт российские поставщики предлагают пленки ниже внутренних цен, отмечает эксперт.

"В ситуации, когда поставщики балансируют на грани рентабельности и не имеют возможности покрыть возросшие издержки за счет собственных средств, удорожание упаковки автоматически скажется на росте себестоимости многих категорий продуктов", - уверен Леонов.

По его мнению, для снижения стоимости упаковки нужно обнулить таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями, либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены.

"Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене", - пояснил эксперт.

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