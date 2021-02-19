Форвард "ПСЖ" Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В этом списке француз опередил Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль"), Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд) и Сержиу Оливейру ("Порту").

Килиан Мбаппе уже следующим летом может стать самым дорогим игроком в истории футбола, если согласится перейти в мадридский "Реал". Фото: АР

Мбаппе стал героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". В нем 22-летний игрок оформил хет-трик и помог своей команде добиться крупной выездной победы со счетом 4:1. Килиан уже забил за "ПСЖ" 111 мячей. В списке лучших бомбардиров в истории парижского клуба он уступает лишь двум экс-нападающим команды - Эдинсону Кавани (200 голов) и Златану Ибрагимовичу (156).

Не исключено, что Мбаппе не успеет обойти Кавани и Златана. Дело в том, что его настойчиво пытается подписать мадридский "Реал". Сам Килиан осторожен в высказываниях и старается обходить тему своего будущего.

- Ценю футболку "ПСЖ" и храню ее в сердце. Что касается моего будущего, то было бы глупо что-то решать по итогам одного матча. Об этом нужно думать в долгосрочной перспективе. Я всегда говорил, что всем доволен в Париже, - отметил Мбаппе.

Тем временем "Краснодар" уступил на своем поле загребскому "Динамо" (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Как показал этот поединок, потеря основного вратаря Матвея Сафонова оказалась невосполнимой для краснодарцев. Из-за травмы Сафонова шанс получил Евгений Городов, ошибки которого во многом повлияли на исход игры. К слову, после матча главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался как на тему отсутствия Сафонова, так и действий Городова. По его словам, не стоит искать одного виноватого в поражении от хорватского клуба.

- Я никогда не оценивал футболистов персонально, не буду делать исключения и сейчас. Нет одного виноватого. Мы все вместе недоработали и несем ответственность, - отметил Мусаев, отвечая на вопрос об оценке действий Городова. - Что касается Сафонова, то ему еще две недели до общей группы. Он много пропустил, нужно набирать форму, потому заявили его за вторую команду. Возможно, какие-то домашние матчи он проведет там, чтобы быстрее войти в ритм.

Несмотря на домашнее поражение, шансы у "Краснодара" пройти дальше все же есть. Тем более у "быков" есть опыт выхода в следующий раунд после неудачи на своем поле: в 2019 году в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов команда Мусаева проиграла дома "Порту" (0:1), но затем одолела португальцев на их стадионе (3:2) и стала победителем дуэли.

- Нужно менять ментальность, сделать серьезную работу над ошибками. Еще ничего не потеряно. Главное - наша игра. Мы должны улучшить выход из обороны, действовать агрессивнее, надежнее. Конечно, когда ты пропускаешь три дома и уступаешь - твои шансы резко падают. Но пока они есть, будем цепляться за результат, - уверяет Мусаев.

По мнению букмекеров, шансов у "Краснодара" на выход в 1/8 финала маловато. Эксперты принимают ставки на итоговый успех российской команды с расчетом 1 к 5,6, на "Динамо" - 1 к 1,14. Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.

К слову, в Лиге Европы был установлен новый рекорд результативности. В 16 матчах плей-офф было забито 59 мячей, что является максимальным показателем за один вечер стадии на выбывания с момента ребрендинга турнира в сезоне 2009/10.

Хет-трик Килиана Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Барселоной" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов - 4:1

Сегодня матчами 1/8 финала Кубка России возобновится внутренний сезон для отечественных клубов. Из всех пар выделяется противостояние принципиальных соперников - "Динамо" и "Спартака".

Классическое столичное дерби было на грани срыва из-за непогоды, но, по всей видимости, поединок состоится.

Остальные пары 1/8 финала Кубка России выглядят следующим образом: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула), ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Краснодар" - "Сочи", "Ростов" - "Ахмат" (Грозный), "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов" (Самара), "Локомотив" (Москва) - "Тамбов".

Между тем

Футбольный клуб "Тамбов" доиграет сезон в чемпионате страны, сообщает пресс-служба РФС. Также команда должна выйти на поле в матче 1/8 финала Кубка России против "Локомотива" в воскресенье. "Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, также клуб сможет обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав задолженность. Долги тамбовчан на конец января составляли 130 миллионов рублей.