Фотографии участников ВОВ обобщат в едином фотобанке

Собрать фотографии времен Великой Отечественной войны из госархивов в единую базу предложили общественники. Цель такой инициативы - помощь дизайнерам, работающим над плакатами и баннерами, посвященным участникам войны. Дело в том, что нередки случаи, когда не по злому умыслу (как в случае размещения нацистских преступников в рядах "Бессмертного полка-онлайн"), а по неграмотности на изображениях оказываются совсем не те люди или оружие, которые соответствуют историческим фактам. Фоторедакторы просто берут из Сети первый попавшийся снимок, допуская грубые ошибки.

"Такие ляпы допускаются не только дизайнерами, но и принимающими их работы чиновниками, а оплачиваются такие работы из бюджета", - заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева."У нас идея создать банк данных фотографий с описанием, чтобы дизайнеры с недостатком знаний не вытягивали из интернета первую попавшуюся фотографию, а четко понимали, кто и что на ней изображено", - пояснила Цунаева. В Галерее Шилова прошла встреча с героем разведки Иваном Евтодьевым