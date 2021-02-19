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19.02.2021 13:26
Рубрика: Спорт

Гагарина представила официальную песню ЧМ по фигурному катанию в Швеции

Текст: Артур Нанян

Полина Гагарина представила официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Композицию Circles and Squares ("Круги и квадраты") российская певица исполнила вместе со шведским музыкантом Монсом Сельмерлевом.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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"Премьера! Мы вместе с Монсом Сельмерлевом записали официальный трек чемпионата мира по фигурному катанию - Circles and squares. Это очень стремительная и романтичная песня. Такая же, каким мне представляется фигурное катание", - написала Гагарина в своем микроблоге в Twitter, прикрепив короткий отрывок из новой композиции.

В данный момент песня уже доступна на всех музыкальных стриминговых платформах. Премьера клипа должна состояться в конце февраля.

Гагарина и Сельмерлев выступали на одном конкурсе "Евровидении" в 2015 году, представляя Россию и Швецию соответственно. Тогда Гагарина заняла второе место, а Сельмерлев одержал победу.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Спорт Фигурное катание Культура Музыка Поп-музыка

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