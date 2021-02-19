Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен

Проект "Северный поток-2" будет реализован, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами. Однако, добавил топ-менеджер, сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных.

Ранее в СМИ сообщалось о завершении строительства в апреле 2021 года. Но теперь один из руководителей "Газпрома" заявил, что "не нужно заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта".

Садыгов подчеркнул, что "для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим". Он добавил, что "Газпром" прикладывает максимум усилий для реализации проекта, но сроки строительства "зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет", - сказал Садыгов, которого цитирует ТАСС.