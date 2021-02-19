Новости

Биткоин стремительно дорожает 22:33
Иностранные дипломаты начинают прививаться "Спутником V" 22:33
В МФЦ можно будет сдавать биометрию для получения электронных услуг 22:16
Володин оценил санкции Украины в отношении Медведчука 22:05
Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом 21:49
Лавров: Отказ ЕС от безвизового режима с РФ был политически мотивирован 21:32
Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен 21:26
Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья" 21:05
Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака 21:00
Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 21:00
Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны 20:47
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене 20:34
Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман 20:25
Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете 20:09
"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества 19:47
МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2" 19:41
"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19:37
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19:36
Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту 19:32
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 21:26
Рубрика: Экономика

Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен

Текст: Александр Проценко

Проект "Северный поток-2" будет реализован, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами. Однако, добавил топ-менеджер, сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Для тех, кто уважает закон, вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт

Ранее в СМИ сообщалось о завершении строительства в апреле 2021 года. Но теперь один из руководителей "Газпрома" заявил, что "не нужно заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта".

Садыгов подчеркнул, что "для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим". Он добавил, что "Газпром" прикладывает максимум усилий для реализации проекта, но сроки строительства "зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет", - сказал Садыгов, которого цитирует ТАСС.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
Володин оценил санкции Украины в отношении Медведчука
Лавров: Отказ ЕС от безвизового режима с РФ был политически мотивирован
Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками