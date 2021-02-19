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Google выпустила первую версию Android 12

Текст:   Виктория Чернышева
19.02.2021,  
18:36
Фото: android-developers.googleblog.com Фото: android-developers.googleblog.com
Фото: android-developers.googleblog.com

Google официально выпустила для разработчиков новую версию операционной системы Android 12 Developer Preview.

ОС подходит для смартфонов Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL. Устанавливать ее нужно вручную, через перепрошивку устройства.

Разработчики призывают сообщать о любых обнаруженных проблемах и делиться идеями по улучшению платформы, чтобы итоговый релиз был максимально отработанным.

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Скриншоты новой ОС ранее уже просочились в Сеть. Пользователи, которые опробовали первыми Android 12, отметили, что на их устройствах появилось большее количество форматов видео и аудио. Появилась системная поддержка формата MPEG-H, пространственное аудио и 24-канального, автоматическая перекодировка видео, которое сжато кодеком HEVC, для приложений, которые не поддерживают этот формат.

Еще одно новшество - формат изображений AVIF, который заменит JPEG. Иначе стал выглядеть плеер, который виден на экране блокировки.

Также, по признанию пользователей управлять гаджетом одной рукой стало удобнее. Обещано, что изменится функциональность уведомлений, они станут более современными.

Публичная бета-версия для всех желающих выйдет в середине апреля. Официальный релиз Android 12 запланирован на конец лета.

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