Но если своей свинины и птицы у нас достаточно, то говядины не хватает: при производстве около 1,65 млн тонн еще около 400 тыс. тонн приходится закупать за рубежом. "Нет экономического смысла везти в Россию - невыгодно. Многие импортеры теряют деньги и сворачиваются. Предложение говядины на мировом рынке низкое, а конкуренция с другими странами за говядину высока", - поясняет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
В январе импорт из стран дальнего зарубежья упал почти по всем продуктам. Такие выводы сделал Росстат на основе предварительных данных Федеральной таможенной службы. При этом по молоку, овощам и фруктам Россия пока не закрывает внутренние потребности собственными силами. Тем не менее молочных продуктов импортировано меньше почти на 40%. Стали меньше есть или больше производить? Ни то ни другое, обходимся соседским.
Основным поставщиком молочных продуктов для нас является Беларусь. Например, поставки белорусских кисломолочных продуктов составляют 96% от общего объема импорта, а йогурта - 84%, говорит зампред комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. А это не учтено в статистике. Поэтому снижение поставок из стран дальнего зарубежья окажет незначительное влияние на российский молочный рынок.
Импорт овощей удалось снизить за счет роста собственного производства. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля импорта на российском рынке составляет около 16%. Но к 2025 году она сократится до 10%. Сейчас потребление овощей в России составляет 109 кг на человека. Это почти на четверть меньше рекомендованной нормы. Однако это больше, чем потребляют в Германии, Франции или Канаде.