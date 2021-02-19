Россияне стали есть больше отечественного мяса и меньше иностранного. Стремительнее других сократился импорт свинины. Россия полностью обеспечивает себя свининой и производит ее все больше.

Но если своей свинины и птицы у нас достаточно, то говядины не хватает: при производстве около 1,65 млн тонн еще около 400 тыс. тонн приходится закупать за рубежом. "Нет экономического смысла везти в Россию - невыгодно. Многие импортеры теряют деньги и сворачиваются. Предложение говядины на мировом рынке низкое, а конкуренция с другими странами за говядину высока", - поясняет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В январе импорт из стран дальнего зарубежья упал почти по всем продуктам. Такие выводы сделал Росстат на основе предварительных данных Федеральной таможенной службы. При этом по молоку, овощам и фруктам Россия пока не закрывает внутренние потребности собственными силами. Тем не менее молочных продуктов импортировано меньше почти на 40%. Стали меньше есть или больше производить? Ни то ни другое, обходимся соседским.

Основным поставщиком молочных продуктов для нас является Беларусь. Например, поставки белорусских кисломолочных продуктов составляют 96% от общего объема импорта, а йогурта - 84%, говорит зампред комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. А это не учтено в статистике. Поэтому снижение поставок из стран дальнего зарубежья окажет незначительное влияние на российский молочный рынок.

Рост производства отечественных овощей позволит сократить долю импорта с 16 до 10% уже к 2025 году

Импорт овощей удалось снизить за счет роста собственного производства. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля импорта на российском рынке составляет около 16%. Но к 2025 году она сократится до 10%. Сейчас потребление овощей в России составляет 109 кг на человека. Это почти на четверть меньше рекомендованной нормы. Однако это больше, чем потребляют в Германии, Франции или Канаде.