Иностранные дипломаты начинают прививаться "Спутником V"

Иностранные дипломатические миссии, находящиеся на территории России, проявляют интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V", сообщается в Twitter разработчиков российской вакцины. Первые 12 дипломатов уже получили прививки от коронавируса российским препаратом.

Как известно, первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года, и МИД РФ предложил всем иностранным посольствам и представительствам международных организаций провакцинироваться российским препаратом для защиты от коронавирусной инфекции. В соответствии с общепринятой во многих государствах практикой все зарубежные дипломатические организации получили такие официальные предложения - во имя выполнения Россией своих обязательств по международным договорам.

Российский фонд прямых инвестиций, который является разработчиком вакцины "Спутник V", гарантировал обеспечение иностранных диппредставительств необходимым количеством препарата. И это предложение заинтересовало многие посольства. Первые уколы уже сделаны.