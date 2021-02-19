Иностранные дипломаты начинают прививаться "Спутником V"

Иностранные дипломатические миссии, находящиеся на территории России, проявляют интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V", сообщается в Twitter разработчиков российской вакцины. Первые 12 дипломатов уже получили прививки от коронавируса российским препаратом.
Как известно, первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года, и МИД РФ предложил всем иностранным посольствам и представительствам международных организаций провакцинироваться российским препаратом для защиты от коронавирусной инфекции. В соответствии с общепринятой во многих государствах практикой все зарубежные дипломатические организации получили такие официальные предложения - во имя выполнения Россией своих обязательств по международным договорам.
Российский фонд прямых инвестиций, который является разработчиком вакцины "Спутник V", гарантировал обеспечение иностранных диппредставительств необходимым количеством препарата. И это предложение заинтересовало многие посольства. Первые уколы уже сделаны.
Russia sent invitations to take part in #SputnikV vaccination program to all foreign embassies stationed in the country. Diplomats from 12 countries are already #sputnikvaccinated and many more embassies expressed interest. pic.twitter.com/8ka4GW5w2L— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 19, 2021