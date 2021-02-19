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Рубрика: В мире

Из-за морозной погоды закрылись автомобильные заводы в США и Мексике

Текст: Максим Макарычев
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Морозная погода, которая прервала поставки газа на юге США и в Мексику, нанесла ущерб заводам по производству автомобилей по обе стороны границы.

Фото: REUTERS/DANIEL BECERRIL
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Корпорация Ford в четверг заявила, что неблагоприятные погодные условия привели к временному закрытию заводов в Канзас-Сити, Флэт-Роке и Огайо, а также завода в Эрмосильо в северном мексиканском пограничном штате Сонора, сообщает Reuters. Volkswagen сообщил, что приостановит производство в Мексике в четверг и пятницу из-за ограниченных поставок природного газа в страну. Прекращение поставок коснулось Audi, а также завода General Motors в центральном мексиканском городе Силао.

В целом, экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке, пошатнулась, поскольку импорт газа по трубопроводу из Техаса упал примерно на 75 процентов за последнюю неделю, что привело к потерям в миллиарды долларов из-за отключения электроэнергии и закрытия заводов.

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