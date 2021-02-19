Как ЕСПЧ отказал отцу погибших сыновей в иске за удар по афганскому селу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил гражданский иск против Германии и Международных сил содействия безопасности (ISAF), возглавляемых НАТО, в отношении целенаправленной бомбардировки самолетами коалиции деревушки в Кундузе в Северном Афганистане. В результате этого воздушного рейда погибли около ста мирных жителей. "Решение ЕСПЧ по делу "Ханан против Германии" окончательное и обжалованию не подлежит", - отмечается в постановлении суда.

Иск был подан Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR) в поддержку Абдула Ханана, который потерял своих сыновей восьми и двенадцати лет в результате смертельного авиаудара 4 сентября 2009 года. "Не было нарушения статьи 2 Европейской конвенции по правам человека. Власти Германии выполнили требования о проведении эффективного расследования в соответствии с Хартией прав", - говорится на сайте ЕСПЧ. Запрос на авиаудар в штаб наземного командования был подан немецким полковником ISAF Георгом Кляйном, который решил, что два бензовоза, которые ехали по дороге в деревню, якобы принадлежат боевикам "Талибан" (группировка запрещена в РФ - прим. ред.) и могут быть использованы для теракта.

Секретность судебного разбирательства и совокупность различных обязанностей между НАТО и Германией не позволили провести всестороннее расследование дела, отмечают эксперты. В ISAF утверждали, что офицер якобы действовал на основании отчета разведки, а все "погибшие в результате авиаудара были боевиками". Между тем, Ханан заявил, что 91 погибший в результате налета был "афганским гражданским лицом". Также был отклонен иск Ханана в Федеральном конституционном суде ФРГ. 12 марта 2010 года Федеральный прокурор Германии возбудил уголовное дело в отношении полковника Кляйна и члена его экипажа. Однако уже 16 апреля 2010 года он прекратил расследование "из-за отсутствия достаточных оснований для подозрений в привлечении подозреваемых к уголовной ответственности по Кодексу преступления против международного права или уголовного кодекса".

Свое расследование в течение двух лет проводила и специальная комиссия немецкого бундестага на предмет того, "соответствовал ли авиаудар мандату, данному парламентом вооруженным силам Германии". 20 октября 2011 года комиссия опубликовала свой отчет, установив, что, согласно имеющейся у него информации, авиаудар "не может считаться соразмерным", однако, парламентарии посчитали, что полковник Кляйн "защищал своих" солдат. "Поэтому его решение отдать приказ об авиаударе было понятно", - сделала вывод комиссия.

Кстати, в ходе слушаний выяснилось, что, несмотря на предложение некоторых пилотов ВВС США "лететь низко, но не попадать в цель", Кляйн все-таки дал команду на удар с воздуха.

Прямая речь

Абдул Ханан, истец:

- Последние 12 лет были тяжелым испытанием для моей семьи и семей многих других жертв. Мы так и не получили официальных извинений от правительства Германии. Все, что мы хотим, - это привлечь к ответственности виновных и получить адекватную компенсацию. Я надеюсь, что это решение станет тревожным сигналом для всех правительств и военнослужащих. Они должны соблюдать права человека во время военных операций за рубежом.

Вольфанг Калек, прокурор и генеральный секретарь ЕСКПЧ, адвокат Ханана и семей жертв:

- Для афганской деревни с десятками гражданских жертв данное решение, конечно, разочаровывает, потому что немецкие военные проводят политику секретности и фактического отказа в процессуальных правах пострадавшим. Истцы все еще надеются на извинения со стороны Германии. Они также просят правительство Германии связаться с ними, чтобы узнать, как обстоят у них дела через 12 лет после авиаудара. Это особенно необходимо ввиду вывода военнослужащих из Афганистана.