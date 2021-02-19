Как растет уровень жизни населения Китая

"Будет богатый праздничный стол: свинина, курица, суп с тофу... Все должно быть". Это слова домохозяйки из деревни Атулер уезда Чжаоцзюе Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань. Местные жители торжественно встречают Новый год, потому что в этом году праздник Весны особенный - в деревне, наконец, удалось покончить с нищетой.

Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, сущность социализма заключается в том, чтобы народ жил счастливо, и чтобы каждая народность, каждая семья и каждый человек имел такую возможность.

В конце 2020 года в Китае 1113 деревень из 52 отсталых уездов смогли покончить с бедностью. Таким образом китайское правительство за 8 лет выполнило задачу по ликвидации нищеты в 832 уездах страны, примерно 100 миллионов сельских жителей смогли покончить с бедностью. В Китае удалось ликвидировать бедность в масштабах всей страны, и тем самым внести важный вклад в сокращение бедности в глобальном масштабе.

Делают лепешки из клейкого риса и вместе радостно танцуют - так отмечают праздник Весны представители народности буи в уезде Ванмо провинции Гуйчжоу. Раньше серьезное опустынивание земель препятствовало развитию этого уезда. А сейчас, благодаря развитию деревенского туризма и самобытной культуры, уезд Ванмо успешно покончил с бедным прошлым. Новый год дарит людям новую надежду. Как сказал один местный житель, "мы избавились от бедности, можем есть горячие лепешки, наша жизнь становится лучше с каждым днем".

С учетом уровня покупательной способности, критерии "черты бедности" в Китае немного выше, чем международные стандарты относительно уровня бедности, опубликованные Всемирным банком. Кроме того, китайские стандарты борьбы с нищетой носят комплексный характер: чистый доход на душу населения стабильно выше, чем национальные стандарты борьбы с бедностью.

Китайское правительство продолжает работать над тем, чтобы предоставить малообеспеченным больше возможностей для развития, укрепить и расширить результаты сокращения бедности и открывать новые этапы развития.

"Я приготовил много новогодних товаров," - сказал хозяин интернет-магазина, житель поселка Миньнин уезда Юннин Нинся-Хуэйского автономного района. Благодаря стриминг-трансляциям местные товары были проданы по всей стране. В Китае в последние годы растет количество таких интернет-магазинов. Они позволяют заметно повысить уровень жизни людей даже в самых труднодоступных уголках страны. Интернет предоставляет огромные возможности для развития бедных сельских районов Китая.

В соответствии с планом "14-й пятилетки", в Китае в течение следующих пяти лет будут стимулировать всеобщее благосостояние. Ликвидация бедности - это не конец, а новый старт к всеобщему благосостоянию.