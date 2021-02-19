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Пара кг колбасы в одни руки, синяя тушка курицы да две бутылки водки. В начале 1990-х скудный набор продуктов можно было купить только по талонам, отстояв несколько часов в очереди. В магазинах было шаром покати. Если что и "выбрасывали", это тут же сметалось.
Адресная продпомощь даже на тысячу с небольшим рублей в месяц позволит купить приличный набор качественных продуктов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Адресная продпомощь даже на тысячу с небольшим рублей в месяц позволит купить приличный набор качественных продуктов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Адресная продпомощь даже на тысячу с небольшим рублей в месяц позволит купить приличный набор качественных продуктов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

С помощью тех талонов власти пытались распределить на всех понемногу дефицитное продовольствие. Но сейчас ситуация другая: полки магазинов ломятся от продуктов на любой кошелек и вкус. Но люди с небольшими доходами могут позволить себе далеко не все. Добавил проблем коронакризис: цены на продукты растут, а доходы населения упали.

Фото: Александр Корольков
Где можно получить адресную продовольственную помощь

С помощью адресной продовольственной помощи можно убить сразу двух зайцев: улучшить питание людей с небольшими доходами и поддержать производителей. По данным Росстата, в 2019 году 20% населения с наименьшими доходами могли купить на свою зарплату только 66-78% от рекомендованного набора продуктов, рассказывает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Чтобы они смогли подтянуть свое питание до 85% от рекомендованной нормы продуктов, потребуется 400 млрд рублей на год. Тогда на каждого человека придется примерно по 14 тыс. руб.

На эту сумму можно поддержать население, производителей продуктов, торговлю. Человек купит дополнительные продукты, эти деньги получит предприятие - выплатит зарплаты, закупит новое сырье и произведет новый продукт.

В 2019 году россияне потратили на питание 11,481 трлн руб., то есть 400 млрд рублей - это всего лишь 3,5% дополнительного спроса на продовольствие. При этом в цене продукта доля сельхозсырья колеблется от 7% (в виде зерна) в хлебе до 30-40% (молока) в молочных продуктах на полках магазинов. Все остальное - это электроэнергия, зарплаты работников, упаковка, доставка. По подсчетам РАНХиГС, чтобы продпомощь была максимально полезной и аграриям, потребуется довести ее до уровня США - 126 долл. на человека в месяц.

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