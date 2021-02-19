Какой смартфон подарить на 23 февраля. Три лучших модели

По данным "Яндекс.Маркета", смартфон входит в тройку самых желанных подарков на 23 февраля. Какой недорогой смартфон подарить мужчине, чтобы это не ударило по бюджету?

Для начала давайте попробуем угадать желания адресата. Смартфон покупается не на один год, то есть он должен иметь свежую версию операционки, минимум шесть гигабайт оперативной и не менее 64 гигабайт постоянной памяти.

Для фотографий понадобится тройная или квадрокамера, а емкость аккумулятора должна быть не ниже 5000 мАч - на случай активного использования. Желательны также сервисы Google и модуль NFC. Ну а стоимость пусть будет около 20 тысяч рублей. Какие же модели удовлетворяют таким требованиям?

1. Poco X3 NFC 6/128 Гб. Его стоимость начинается от 19 тысяч рублей. Аппарат базируется на Snapdragon 720G, оснащен 6,67-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, имеет основную (64 Мп) и широкоугольную камеры, а также портретник и макро в довесок. Имеется возможность снимать видео FullHD с частотой 60 кадров в секунду.

Емкость аккумулятора - 5020 мАч, поддерживается быстрая зарядка через USB-C, предусмотрены NFC и разъем для наушников.

2. Samsung Galaxy M31s 6/128 Гб стоимостью 21 тысячу рублей выглядит не менее круто. Он имеет тот же объем памяти, очень похожие камеры, но оснащен аккумулятором на 6000 мАч. В качестве процессора используется Samsung Exynos 9611, но на практике вряд ли будет заметна разница в быстродействии. Да, у него такой "плавный" 6,46-дюймовый экран, как у Poco X3 NFC, однако батарея емче, а в качестве бонуса - три года обновлений Android. Неплохо!

3. realme 7 8/128 за 18500 рублей отличается от них обоих. Во-первых, у него на два гигабайта больше оперативной памяти, а во-вторых, частота обновления 6,5-дюймового экрана составляет 90 Гц. И плавность выше, и на аккумулятор не такая высокая нагрузка. Емкость батареи составляет 5000 мАч.

Что касается камер, то он стандартный и достаточный - основная, широкоугольная, макро и портрет. Поддерживается запись видео в разрешении FullHD с частотой до 120 кадров в секунду и 4K - с частотой 30 кадров в секунду. Все привычные фишки на месте - NFC, разъем для наушников, порт USB-C, быстрая зарядка, а в качестве центрального процессора используется чип достаточно мощный чип MediaTek Helio G95.