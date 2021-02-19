Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее

Капсулу с японского космического зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в городе Сагамихара (префектура Канагава) в 56 километрах от Токио.

Публика сможет познакомиться с интересным экспонатом бесплатно в период с 12 по 16 марта, передает телерадиокомпания NHK.

Вместе с тем организаторы предупреждают, что в музее из-за пандемии коронавируса будут организованы меры санитарного характера. Посетителей планируют запускать ограниченными партиями в отдельные временные слоты. Кроме того, существует возможность отмены мероприятия, если введенный до 7 марта в десяти японских регионах режим ЧС будет продлен.

Напомним, что космический зонд "Хаябуса-2" завершил свою миссию в декабре прошлого года. Ученые научно-исследовательского института Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в настоящее время работают с образцами грунта с астероида Рюгу, которые с помощью космического аппарата были доставлены на Землю. Журналисты отмечают, что капсула преодолела в космосе расстояние около 5 миллиардов километров.