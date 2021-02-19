Новости

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса 10:29
Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет 10:27
В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны 10:17
Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов 10:11
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 10:06
В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком 09:55
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей 09:52
США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 09:52
Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца 09:50
ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться 09:49
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара 09:43
В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме 09:35
В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов 09:32
Крымский мост очистят от снега за несколько часов 09:31
Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии 09:30
Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами 09:28
На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления 09:21
В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2" 09:18
В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево 09:18
В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева 09:17
В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам 09:10
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников 09:04
Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией" 09:00
Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее 08:57
Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" 08:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 08:57
Рубрика: В мире

Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Капсулу с японского космического зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в городе Сагамихара (префектура Канагава) в 56 километрах от Токио.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Губернатор японской префектуры выступил против открытия Олимпиады

Публика сможет познакомиться с интересным экспонатом бесплатно в период с 12 по 16 марта, передает телерадиокомпания NHK.

Вместе с тем организаторы предупреждают, что в музее из-за пандемии коронавируса будут организованы меры санитарного характера. Посетителей планируют запускать ограниченными партиями в отдельные временные слоты. Кроме того, существует возможность отмены мероприятия, если введенный до 7 марта в десяти японских регионах режим ЧС будет продлен.

Напомним, что космический зонд "Хаябуса-2" завершил свою миссию в декабре прошлого года. Ученые научно-исследовательского института Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в настоящее время работают с образцами грунта с астероида Рюгу, которые с помощью космического аппарата были доставлены на Землю. Журналисты отмечают, что капсула преодолела в космосе расстояние около 5 миллиардов километров.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет
Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются