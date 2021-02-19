Россиянка Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир в Мельбурне.

23-летняя спортсменка в решающем матче турнира в Мельбурне с призовым фондом 235 тысяч долларов встречалась с представительницей Чехии Марией Боузковой.

В первом сете вела чешская теннисистка - 6:4, однако затем Касаткина сумела прибавить, к чему ее соперница явно была не готова. В итоге два следующих сета россиянка выиграла с одинаковым счетом 6:2.

Эта победа стала для Касаткиной третьей в карьере. В предыдущий раз она побеждала в октябре 2018 года на Кубке Кремля.

Добилась успеха и Камила Рахимова. Вместе с Анкитой Райна из Индии она победила в парном разряде. В решающем матче российско-индийская пара переиграла россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову - 2:6, 6:4, 10:7.