Когда перестанет расти курс доллара

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции. Свежая статистика свидетельствует о более быстром росте потребительских и производственных цен в США. Причем американский долговой рынок уже давно отражает усиление инфляционных ожиданий: доходность гособлигаций США устойчиво растет с августа прошлого года, достигнув на этой неделе по 10-летним бумагам максимального с февраля 2020 года уровня.

Данная тенденция вызвана сверхмягкой монетарной политикой ФРС США, а также большими фискальными стимулами со стороны американского правительства, очередной пакет которых находится в процессе законодательного утверждения. Все эти меры призваны быстро преодолеть экономические последствия пандемии, вернув экономику на траекторию уверенного роста.

Однако, как сами стимулы, так и вызванное ими оживление потребительской и деловой активности, приводят к усилению инфляционной динамики. И если раньше это способствовало снижению доллара и подорожанию биржевых активов, то теперь увеличиваются опасения, что рост инфляции опередит восстановление экономики, заставив ФРС намного раньше, чем это необходимо, ужесточать монетарную политику.

На этом фоне доллар пытается продолжить рост, стартовавший в начале января от нового трехлетнего минимума, установленного к корзине шести ключевых валют (индекс доллара). Дело в том, что более жесткие монетарные условия являются одним из главных фундаментальных факторов относительной силы любой валюты.

Кроме того, с весны прошлого года евро и многие другие валюты существенно укрепились к доллару на волне повышенного спроса на рисковые активы и ожиданиях его обесценивания под воздействием монетарных и фискальных программ стимулирования экономики. Теперь эти валюты дешевеют к доллару, как из-за спекулятивной фиксации прибыли, так и по причине выхода инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар.

Тем не менее подобные стимулирующие программы реализуются и в других крупных странах, также способствуя усилению внутренней инфляции. Поэтому угроза ответных мер национальных центробанков в виде ужесточения монетарной политики ограничит потенциал снижения этих валют к доллару. Соответственно, это ограничит его рост на мировом рынке.

Одним из факторов, способных усилить инфляцию, является рост сырьевых товаров и в первую очередь нефти. Поэтому рубль слабо реагирует на стремительный взлет нефтяных цен, опасаясь, что это лишь усугубит ситуацию на других рынках, вызвав бегство инвесторов из рисковых активов. Ведь это в первую очередь ударит по развивающимся активам и валютам.

В результате рублевая стоимость барреля Brent достигла двухлетнего максимума выше уровня 4700 рублей. То есть российская валюта справедливо оценена к нефти с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Это будет ее защищать от кратковременных просадок нефти и ухудшения ситуации на мировых рынках, если такие тенденции не примут крайне негативный характер.

Что касается нового сырьевого цикла, о котором в последнее время многие заговорили, то, если он действительно начался, это произошло совсем не вовремя. Причина все та же - подорожание сырья провоцирует ускорение инфляции, а мировая экономика еще далека от того, чтобы показывать приемлемый рост без поддержки мягких монетарных условий, которые также способствуют усилению инфляционной динамики. В случае же возобновления негативных тенденций в крупнейших экономиках спрос на сырье быстро ослабнет, что будет препятствовать развитию сырьевого цикла.

Получается замкнутый круг и выход из него прогнозировать трудно, учитывая, что условия, созданные центробанками и правительствами еще для борьбы с последствиями кризиса 2008 года, не имеют прецедентов в истории. А в ответ на пандемию они значительно расширили эти меры, достигшие огромных масштабов в денежном выражении.

Если восстановление экономики будет быстрым, а сопутствующий рост инфляции не примет угрожающих темпов, это позволит приступить к сворачиванию монетарных стимулов вовремя, предотвратив неконтролируемый инфляционный всплеск и при этом не навредив экономическому росту. В противном случае мы можем увидеть более масштабные рыночные потрясения и затяжную стагнацию мировой экономики, так как почти все инструменты монетарного стимулирования задействованы и приносят уже не только пользу, но и вред.