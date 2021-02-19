Конференция по вопросам безопасности прошла онлайн без РФ и Китая

Вместо трех дней - всего три часа. Вместо живого общения - короткие выступления онлайн. Вместо широкого круга участников - представители в основном Евросоюза и США. Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая каждый год в феврале собирала ведущих политиков и дипломатов со всего мира, пришлось отложить из-за пандемии до лучших времен. Однако в пятницу прошел ее "экстренный выпуск" в урезанном формате.

Бессменный председатель конференции с 2009 года, бывший посол ФРГ в США и Британии Вольфганг Ишингер не скрывал радости, что ему впервые удалось заполучить в качестве спикера действующего хозяина Белого дома - в лице недавно избранного Джо Байдена, который до этого не раз бывал гостем Мюнхена, но в качестве вице-президента США в администрации Обамы.

Правда, в отличие от других участников, он заранее отказался отвечать на какие-либо вопросы модераторов. Кроме того, среди выступающих были заявлены канцлер Германии Ангела Меркель (в этом году она последний раз "принимает гостей"), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, экс-госсекретарь, а ныне спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри, а также Генсек ООН Антониу Гутерриш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и миллиардер Билл Гейтс. Наконец, как пишет Deutsche Welle, лишь в самый последний момент, буквально на днях, присоединиться к конференции согласились президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон.

При этом представителей России, Китая, Ближнего Востока и других регионов в программе вообще не было. На Смоленской площади "РГ" подтвердили, что глава МИД Сергей Лавров, который последние годы неизменно выступал на форуме, не получал приглашения. Собственно, господин Ишингер в интервью DW не скрывал, что решил провести сугубо "американо-европейское мероприятие" на тему укрепления трансатлантической солидарности и борьбы с пандемией - правда, почему-то без важнейших игроков. Как известно, Международная конференция по безопасности выросла из кулуарных встреч стран - членов НАТО. И вот спустя почти 60 лет "Баварский двор" (гостиница, по традиции принимающая ее гостей) снова "закрывается".

Глава форума не скрывал, что решил провести сугубо "американо-европейское мероприятие"

По мнению Spiegel online, самые яркие страницы Мюнхена уже остались в истории - например, яростный выпад "зеленого" главы МИД ФРГ Йошки Фишера против шефа Пентагона Дональда Рамсфелда накануне американского вторжения в Ирак в 2003 году или запомнившаяся всем речь президента России Владимира Путина в 2007-м. "Мюнхенская конференция нуждается в особом пространстве, в этих узких, извилистых коридорах "Баварского двора", где могут случайно или намеренно столкнуться союзники и противники. Только эта "атмосфера момента" позволяет по-настоящему уловить, куда дуют политические ветра", - заключает издание.