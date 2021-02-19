Контракты жизненного цикла. Новое оборудование для больниц и поликлиник Москвы

Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

Еще в 2011-13 гг. мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые.

Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней.

В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит - и своевременное лечение заболевших людей.

Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий.

Но, к сожалению, "тяжелое" оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще - приблизительно раз в 8-10 лет.

Томографы и УЗИ устаревают примерно так же быстро, как ноутбуки и смартфоны. И то, что было лучшим решением в 2011 г., сегодня уже не позволяет по-настоящему качественно лечить людей.

Например, в комплектацию МРТ последнего поколения входит расши­ренный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов. Увеличенный диаметр кольца гентри позволяет обследовать более крупных пациентов. И, наконец-то, появилась возможность делать четкие изображения при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание. В 2011 г. эти опции были просто недоступны.

Поэтому еще до пандемии в 2019 г. мы приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения.

В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования - ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое.

В результате:

1. Мы укомплектуем новым оборудованием крупнейшие многопрофильные стационары Москвы.

2. Городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту.

В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры - приборы для исследования костной ткани.

В филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики.

3. Аналоговая техника будет заменена на "цифру" - все томографы и рентген-аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС).

Благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считанные минуты с помощью технологий компьютерного зрения.

Результаты исследований будут автоматически включаться в Электронную медицинскую карту.

А в случае необходимости получить второе мнение авторитетного специалиста не надо будет везти к нему снимок через пол-Москвы. Он просто откроет и посмотрит его в ЕРИС.

4. И важное отличие от закупок прошлых лет - "тяжелое" оборудование, УЗИ и эндоскопическую технику мы закупаем по контрактам жизненного цикла.

Производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7-10 лет.

Все, что нужно знать врачам, - номер телефона сервисной службы, по которому можно вызвать наладчика для устранения неполадок. А часто и это не нужно - цифровое оборудование умеет самостоятельно подавать сигнал тревоги в сервисный центр.

Причем время простоя техники оплачиваться не будет. Поэтому произво­дители кровно заинтересованы в том, чтобы их оборудование работало как часы.

Условия - достаточно жесткие, но именно механизм КЖЦ заставляет производителей думать об интересах клиентов не только пока не вышел срок гарантии, но и на протяжении всего срока эксплуатации техники.

А больницы и поликлиники избавятся от головной боли с обслуживанием и ремонтами и смогут больше времени уделять своей основной задаче - заботиться о здоровье москвичей.

Значительная часть нового оборудования уже работает в медицинских учреждениях Москвы.

Магнитно-резонансный томограф с технологией микроциркуляторного охлаждения в ГКБ им. М.П.Кончаловского. Фото: www.sobyanin.ru

Компьютерный томограф на 128 срезов в ГКБ им. С.С.Юдина. Фото: www.sobyanin.ru

УЗИ в больнице им. Ф.И.Иноземцева. Фото: www.sobyanin.ru

И в городской поликлинике №140. Фото: www.sobyanin.ru

Новые рентген-аппараты в детских городских поликлиниках №98... Фото: www.sobyanin.ru

И в поликлинике №15. Фото: www.sobyanin.ru

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина