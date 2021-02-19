Контракты жизненного цикла. Новое оборудование для больниц и поликлиник Москвы

Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.
Еще в 2011-13 гг. мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые.
Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней.
В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит - и своевременное лечение заболевших людей.
Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий.
Но, к сожалению, "тяжелое" оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще - приблизительно раз в 8-10 лет.
Томографы и УЗИ устаревают примерно так же быстро, как ноутбуки и смартфоны. И то, что было лучшим решением в 2011 г., сегодня уже не позволяет по-настоящему качественно лечить людей.
Например, в комплектацию МРТ последнего поколения входит расширенный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов. Увеличенный диаметр кольца гентри позволяет обследовать более крупных пациентов. И, наконец-то, появилась возможность делать четкие изображения при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание. В 2011 г. эти опции были просто недоступны.
Поэтому еще до пандемии в 2019 г. мы приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения.
В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования - ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое.
В результате:
1. Мы укомплектуем новым оборудованием крупнейшие многопрофильные стационары Москвы.
2. Городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту.
В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры - приборы для исследования костной ткани.
В филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики.
3. Аналоговая техника будет заменена на "цифру" - все томографы и рентген-аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС).
Благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считанные минуты с помощью технологий компьютерного зрения.
Результаты исследований будут автоматически включаться в Электронную медицинскую карту.
А в случае необходимости получить второе мнение авторитетного специалиста не надо будет везти к нему снимок через пол-Москвы. Он просто откроет и посмотрит его в ЕРИС.
4. И важное отличие от закупок прошлых лет - "тяжелое" оборудование, УЗИ и эндоскопическую технику мы закупаем по контрактам жизненного цикла.
Производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7-10 лет.
Все, что нужно знать врачам, - номер телефона сервисной службы, по которому можно вызвать наладчика для устранения неполадок. А часто и это не нужно - цифровое оборудование умеет самостоятельно подавать сигнал тревоги в сервисный центр.
Причем время простоя техники оплачиваться не будет. Поэтому производители кровно заинтересованы в том, чтобы их оборудование работало как часы.
Условия - достаточно жесткие, но именно механизм КЖЦ заставляет производителей думать об интересах клиентов не только пока не вышел срок гарантии, но и на протяжении всего срока эксплуатации техники.
А больницы и поликлиники избавятся от головной боли с обслуживанием и ремонтами и смогут больше времени уделять своей основной задаче - заботиться о здоровье москвичей.
Значительная часть нового оборудования уже работает в медицинских учреждениях Москвы.
Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина