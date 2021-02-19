Контракты жизненного цикла. Новое оборудование для больниц и поликлиник Москвы

Новости

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса 10:29
Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет 10:27
В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны 10:17
Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов 10:11
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 10:06
В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком 09:55
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей 09:52
США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 09:52
Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца 09:50
ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться 09:49
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара 09:43
В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме 09:35
В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов 09:32
Крымский мост очистят от снега за несколько часов 09:31
Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии 09:30
Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами 09:28
На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления 09:21
В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2" 09:18
В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево 09:18
В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева 09:17
В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам 09:10
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников 09:04
Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией" 09:00
Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее 08:57
Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" 08:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 09:13
Рубрика: Власть

Контракты жизненного цикла. Новое оборудование для больниц и поликлиник Москвы

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)

Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

Еще в 2011-13 гг. мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые.

Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней.

В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит - и своевременное лечение заболевших людей.

Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий.

Но, к сожалению, "тяжелое" оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще - приблизительно раз в 8-10 лет.

Томографы и УЗИ устаревают примерно так же быстро, как ноутбуки и смартфоны. И то, что было лучшим решением в 2011 г., сегодня уже не позволяет по-настоящему качественно лечить людей.

Например, в комплектацию МРТ последнего поколения входит расши­ренный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов. Увеличенный диаметр кольца гентри позволяет обследовать более крупных пациентов. И, наконец-то, появилась возможность делать четкие изображения при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание. В 2011 г. эти опции были просто недоступны.

Поэтому еще до пандемии в 2019 г. мы приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения.

В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования - ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое.

В результате:

1. Мы укомплектуем новым оборудованием крупнейшие многопрофильные стационары Москвы.

2. Городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту.

В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры - приборы для исследования костной ткани.

В филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики.

3. Аналоговая техника будет заменена на "цифру" - все томографы и рентген-аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС).

Благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считанные минуты с помощью технологий компьютерного зрения.

Результаты исследований будут автоматически включаться в Электронную медицинскую карту.

А в случае необходимости получить второе мнение авторитетного специалиста не надо будет везти к нему снимок через пол-Москвы. Он просто откроет и посмотрит его в ЕРИС.

4. И важное отличие от закупок прошлых лет - "тяжелое" оборудование, УЗИ и эндоскопическую технику мы закупаем по контрактам жизненного цикла.

Производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7-10 лет.

Все, что нужно знать врачам, - номер телефона сервисной службы, по которому можно вызвать наладчика для устранения неполадок. А часто и это не нужно - цифровое оборудование умеет самостоятельно подавать сигнал тревоги в сервисный центр.

Причем время простоя техники оплачиваться не будет. Поэтому произво­дители кровно заинтересованы в том, чтобы их оборудование работало как часы.

Условия - достаточно жесткие, но именно механизм КЖЦ заставляет производителей думать об интересах клиентов не только пока не вышел срок гарантии, но и на протяжении всего срока эксплуатации техники.

А больницы и поликлиники избавятся от головной боли с обслуживанием и ремонтами и смогут больше времени уделять своей основной задаче - заботиться о здоровье москвичей.

Значительная часть нового оборудования уже работает в медицинских учреждениях Москвы.

Магнитно-резонансный томограф с технологией микроциркуляторного охлаждения в ГКБ им. М.П.Кончаловского. Фото: www.sobyanin.ru
Компьютерный томограф на 128 срезов в ГКБ им. С.С.Юдина. Фото: www.sobyanin.ru
УЗИ в больнице им. Ф.И.Иноземцева. Фото: www.sobyanin.ru
И в городской поликлинике №140. Фото: www.sobyanin.ru
Новые рентген-аппараты в детских городских поликлиниках №98... Фото: www.sobyanin.ru
И в поликлинике №15. Фото: www.sobyanin.ru

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет
Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится